歇業4年全國電子等嘸都更「頭頂冒樹」　建商曝進度

記者項瀚／台北報導

重慶北路二段、民生西路交叉口的全國電子擁23年歷史，在2021年歇業投入都更，但隨著時間一年一年過去，該透店外牆、頂層處竟「長出樹葉」，意外成為焦點。建商透露最新都更進度，原先該案基地僅300多坪，但在整合100%後，又擴大整合到673坪，擴大近1倍，目前已整合超過90%，並送件都更事業計畫。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣





▲重慶北路二段、民生西路交叉口的全國電子擁23年歷史，在2021年歇業投入都更 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大同區重慶北路二段、民生西路交叉口的全國電子，曾是全台第200間分店，開業長達23年，是不少台北人的回憶，而該透店在2021年歇業，並投入潤泰的都更案。

但可能是因為等待時間太長，這棟透天外牆、頂層處竟「長出樹葉」，意外成為焦點，引發網友們熱議。記者實地走訪，該透店目前掛上許多潤泰的建案廣告，周圍也有不少老屋拉下鐵門。





▲重慶北路二段、民生西路交叉口的全國電子，其外牆、頂層處竟「長出樹葉」，意外成為焦點 。（圖／記者項瀚攝）

潤泰發言人陳柏宇表示：「原先該案基地僅300多坪，但在100%整合完成後，鄰地也有意願加入，公司基於鄰地主之請託及整體開發效益考量，投入整合，將基地範圍擴大到673坪，目前已整合超過90%，並送件都更事業計畫，同樣是規劃中小坪數住宅。」

陳柏宇表示：「大同區為台北市舊市區，區域老屋多、也是都更重建的重點區域中，此外公司也相當看好大同區發展，老屋多、換屋動能強，銷售市場穩定，且還有西區翻轉的題材，包括台北雙星等等建設，除了重慶北路二段案、重慶民生路口案，潤泰在大同區尚有其他都更基地整合中。」

▲葉沛堯表示，該區點位佳，緊鄰寧夏夜市、家樂福重慶店，生活機能好。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該區點位佳，緊鄰寧夏夜市、家樂福重慶店，步行至雙連站則約10分鐘，生活機能非常好，且觀察區域換屋需求大，建案銷售表現都不錯，價格也頗為堅挺，屬於大同區相當不錯的位置。」

葉沛堯指出：「區域的新成屋『新碩文曲』單價已來到110~115萬元水準，屋齡5年的『隆大郡望』最新單價也來到百萬元行情，以潤泰的品牌力來說，加上基地也具有一定規模，成交單價破百萬元是基本，並有望挑戰120萬元。」

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣