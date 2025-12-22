爸媽送3000萬房產！　他賣掉「要繳700萬稅金」全家傻掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫婦將市價約3000萬元的房產，透過分年贈與的方式移轉給兒子，原以為達成節稅目的；怎料，後來兒子變賣房產，稅額竟高達700萬元。對此，退休理財顧問「R姐」廖嘉紅就提醒，同樣是贈與244萬元，選擇現金、股票或不動產，未來的稅務效果可能天差地遠。

R姐分享一則實務案例，一對夫妻將市價約3000萬元的房產，採取分年贈與方式轉給兒子，原以為可以省下贈與稅；沒想到，兒子持有不到5年就出售，被課徵35%的房地合一稅，稅金高達700萬元，這讓一家人懊悔不已，直呼「完全沒想到會這麼高！」

房產贈與後稅金暴增三原因

R姐指出，房產贈與後再出售，房地合一稅容易暴增，主要原因在於制度轉換與認定方式。受贈的不動產再出售，必須改用「房地合一所得稅」新制申報，稅負本就比舊制高；再者，受贈時的房屋評定現值與公告土地現值通常偏低，導致出售時計算出的實際獲利大幅放大；最後，持有期間重新起算，若在2年內出售，稅率高達45%，超過2年未滿5年也要課35%。

改送現金 彈性與安全性最高

相較之下，R姐認為，贈與現金是相對單純且彈性最高的方式。她指出，在房價仍居高不下的情況下，父母若想協助子女購屋，可善用免稅額規劃。

依國稅局規定，每人每年有244萬元免稅額，父母各自贈與即可達488萬元，若再搭配跨年度操作，於12月前與隔年1月初分兩次贈與，最高可合法贈與976萬元，且完全免繳贈與稅。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

贈與股票 價格認定別踩雷

至於股票贈與，她提醒，上市、上櫃股票，國稅局會以贈與當日的收盤價作為贈與金額計算基準；若是未上市櫃的家族公司股票，千萬不能以票面金額10元計算，而是要以贈與日該公司的「資產淨值」認定，否則極可能遭補稅甚至挨罰。

保單贈與 等於完全交出控制權

R姐也特別提醒，保單贈與常被忽略風險。只要變更要保人，就視同無償將保單價值準備金贈與給新要保人，而新要保人將擁有完整權利，包括變更受益人、申請保單借款，甚至直接解約，原要保人將不再具有任何控制權。

R姐提醒：傳承別只看眼前！

最後，R姐強調，傳承規劃必須全盤考量，不能只為了當下節省贈與稅，就忽略未來出售時可能面臨的高額房地合一稅，否則很可能因小失大。她特別指出，對於舊制不動產，若沒有急迫的分配需求，採繼承方式不僅可免土地增值稅，還能保留稅負相對較輕的舊制優勢，整體更為有利。

