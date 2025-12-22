婚後搬進來「每月繳7千房租」　男友堅持：7折優惠了！全場勸逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友近日哀怨表示，男友主張婚後應搬入其婚前購置的房產，並要求她每月支付7000元作為「房租」。男方認為，該房產屬婚前財產，且已參考市價提供折扣，女方支付租金符合AA制精神；不過她則覺得，此舉如同將配偶視為房客，不禁質疑「這正常嗎？」

男方提「市價七折」收租 堅持婚前財產不應登記

女網友在Dcard提到，男友在婚前已自行購置房產，她則因工作地點的緣故，暫時住在原生家庭。由於雙方父母都屬於「婚後不能住家裡」的類型，所以她早已做好婚後搬出去住的心理準備，而男友也說，房子本來就是為了結婚而買；不過同時強調，該房產為婚前財產，拒絕共同登記。

原PO直言，在自己沒有出錢的前提下，的確不應該共同登記；然而，男友後續提出的要求，卻讓她難以置信。男方評估該房產若出租，每月租金行情約為2萬元，若採經濟AA制平分，女方應負擔1萬元，不過他願意提供「七折優惠」，每月僅算7000元即可。

女方質疑配偶變房客 雙方價值觀僵持

面對男友的提案，女網友無奈表示，若要支付房租，兩人關係猶如房東與房客，而非共同經營家庭的伴侶，況且自己是為了經營婚姻，才被迫搬離原本居住的家中，「我不是非要住外面，我是因為結婚才要住外面的，好嗎？」

沒想到，男方卻認為，自己的提議相當合理，堅持「使用者付費」的概念，還說7千元能住到這樣的空間，外面根本找不到。

網友洗版狂勸「快逃」

最後，原PO忍不住問道，「讓配偶住進婚前買的房子，要求對方繳房租，這樣真的正常嗎？」對此，網友們紛紛回應，「神明給你這麼好的暗示了，你還不快逃」、「這咖留著幹嘛」、「這男的滿滿的算計，各種犧牲你」、「快逃吧！絲毫看不出妳們有感情」、「哇～你男友跟我前男友一樣耶，只是我前男友吃相更難看」。

