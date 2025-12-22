ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

婚後搬進來「每月繳7千房租」　男友堅持：7折優惠了！全場勸逃

▲▼系統櫃,裝潢,木製裝潢,室內設計,房屋。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友近日哀怨表示，男友主張婚後應搬入其婚前購置的房產，並要求她每月支付7000元作為「房租」。男方認為，該房產屬婚前財產，且已參考市價提供折扣，女方支付租金符合AA制精神；不過她則覺得，此舉如同將配偶視為房客，不禁質疑「這正常嗎？」

男方提「市價七折」收租　堅持婚前財產不應登記

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友在Dcard提到，男友在婚前已自行購置房產，她則因工作地點的緣故，暫時住在原生家庭。由於雙方父母都屬於「婚後不能住家裡」的類型，所以她早已做好婚後搬出去住的心理準備，而男友也說，房子本來就是為了結婚而買；不過同時強調，該房產為婚前財產，拒絕共同登記。

原PO直言，在自己沒有出錢的前提下，的確不應該共同登記；然而，男友後續提出的要求，卻讓她難以置信。男方評估該房產若出租，每月租金行情約為2萬元，若採經濟AA制平分，女方應負擔1萬元，不過他願意提供「七折優惠」，每月僅算7000元即可。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

女方質疑配偶變房客　雙方價值觀僵持

面對男友的提案，女網友無奈表示，若要支付房租，兩人關係猶如房東與房客，而非共同經營家庭的伴侶，況且自己是為了經營婚姻，才被迫搬離原本居住的家中，「我不是非要住外面，我是因為結婚才要住外面的，好嗎？」

沒想到，男方卻認為，自己的提議相當合理，堅持「使用者付費」的概念，還說7千元能住到這樣的空間，外面根本找不到。

網友洗版狂勸「快逃」

最後，原PO忍不住問道，「讓配偶住進婚前買的房子，要求對方繳房租，這樣真的正常嗎？」對此，網友們紛紛回應，「神明給你這麼好的暗示了，你還不快逃」、「這咖留著幹嘛」、「這男的滿滿的算計，各種犧牲你」、「快逃吧！絲毫看不出妳們有感情」、「哇～你男友跟我前男友一樣耶，只是我前男友吃相更難看」。

►「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告
►預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵
►遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

關鍵字：婚前財產付房租情感爭議婚後生活網友討論

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

婚後搬進來「每月繳7千房租」　男友堅持：7折優惠了！全場勸逃

一名女網友近日哀怨表示，男友主張婚後應搬入其婚前購置的房產，並要求她每月支付7000元作為「房租」。男方認為，該房產屬婚前財產，且已參考市價提供折扣，女方支付租金符合AA制精神；不過她則覺得，此舉如同將配偶視為房客，不禁質疑「這正常嗎？」

53分鐘前

台股股王落腳高雄港「棧叁庫」　周邊中古行情首站2字頭

原本肩負香蕉外銷任務的歷史倉庫「棧叁庫」，22日轉型為高雄AI產業新地標「PIER F 棧叁庫」，22日正式啟用。台股「股王」信驊科技（5274）同步宣布啟用位於該區的高雄研發中心，周邊就是高雄最知名的駁二特區，根據實登統計，中古房價首度站上2字頭。

2小時前

【廣編】桃源Bleu＆Book書店x新潤安曼莊園　桃園迎接建築與書香新座標

12月20日新潤建設機構與「桃源Bleu & Book」書店於「安曼莊園」接待中心舉行合作簽約儀式暨開幕座談茶會，眾多藝文界人仕到場共同見證台灣居住文化與建築產業的重要里程碑。新潤建設將長期與「桃源 Bleu & Book」書店合作，實踐「讓文化走進建築」的企業精神本質，期待嶄新的文化座標，讓「書店」成為未來「安曼莊園」居住者日常生活中的一環。

3小時前

快訊／新青安止跌反彈　11月受理金額318億、件數寫5個月新高

新青安房貸出現回溫跡象。財政部國庫署今（22）日公布最新公股銀行辦理青年安心成家貸款統計，截至11月底，8家公股銀行11月合計受理3947件、金額318.33億元，受理件數創下近5個月新高，顯示在房市觀望氣氛中，新青安仍具一定支撐力。

3小時前

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

美濃大峽谷事件後，高雄營建土方和廢棄物無處可去，不少建案、工程停擺，22日高市議會舉辦剩餘土石方去化公聽會，現場不僅聚焦現行制度與去化量能，更讓第一線業者情緒潰堤，有建商提到目前困境一度哽咽落淚，坦言「透天建築業真的會完蛋。」

3小時前

403強震土城危樓火速變身　建築師受災戶：大家都嚇到了

403強震傷害大，新北土城明德路一段公寓被列為危險建築，該案成為「新北市危險建築物580專案計畫」首案，並於今（22日）簽約。該案基地面積上千坪，共170戶原住戶，地主們僅花了約半年就自行整合50%以上送件，相當快速。

5小時前

「台南最貴房價區」6處社宅齊發　2028起供給1700戶

平實營區是台南東區新重劃區，兼具交通、產業與生活機能，也是台南目前房價天花板，未來將興建6處社宅，不但社會住宅直接進駐房價最高的蛋黃區，住宅總戶數將達1776 戶，成為台南社宅供給最密集的區段。信義房屋專家預估，2房租金約1.8~2萬元。

6小時前

中捷紅線11站串聯「北台中黃金軸線」　指標建商搶卡位

台中捷運路網建設再傳進展，7條捷運規劃逐步進行中。其中，紅線也就是崇德豐原線，可行性研究的期中審查已於10月完成，預計明年提報中央審議。而依目前推估，至2051年，主線500公尺範圍內服務人口約22萬人，尖峰時段班距可達2.5分鐘。

7小時前

投報率飆5.3%！　自然人砸1.88億「打包」文山特區4店面

文山特區再傳重大交易，繼三地鍾家售出「麥當勞」、「燦坤」舊址等多家老店後，根據最新實登，青年路二段三角窗有整排共4間店面一口氣售出，包含眼鏡、服飾共4店，總成交價1.8億元，新買家為自然人。

8小時前

科技新貴縮手　新竹豪宅交易量雪崩逾9成

新竹總價4000萬元以上、單價8字頭以上的豪宅交易量雪崩，去年還有高達70筆，今年目前只揭露5筆，跌幅超過9成。房仲表示，受到限貸令影響，全台豪宅交易量大打折扣，高資產布局也偏向保守，同時屋主也很惜售，因此雖然今年量縮，但價格仍有支撐。

8小時前

得知天地香水要價兩萬　金在中狂噴：這是在噴鈔票啊！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

贊助1000萬「但開出1條件」..

想賣不得、想住不能！　昔岡山第..

「土方之亂」運費暴漲10倍　建..

老屋翻新踩最大雷！　女屋主崩潰..

好市多傳進駐帶動沙鹿熱度　車站..

北投第一座社宅！　步行5分到捷..

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主..

剛搬到林口！他被迫「每天9點入..

從排隊瘋搶到破盤殺出！　北屯新..

三重CITYLINK開幕　頂層..

ETtoday房產雲

最新新聞more

婚後搬進來「每月繳7千房租」　..

台股股王落腳高雄港「棧叁庫」　..

桃園迎接建築與書香新座標

快訊／新青安止跌反彈　11月受..

「土方之亂」運費暴漲10倍　建..

403強震土城危樓火速變身　建..

「台南最貴房價區」6處社宅齊發..

中捷紅線11站串聯「北台中黃金..

投報率飆5.3%！　自然人砸1..

科技新貴縮手　新竹豪宅交易量雪..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366