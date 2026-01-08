買房後會花一大筆錢裝潢？　過來人曝經驗：一開始就要考量

▲買房後，會不會花一大筆錢裝潢？（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人買房後，才想起後面還有一筆開銷要花，也就是「裝潢費」。近日就有一名網友分享，他和朋友在聊買房經驗時，就被裝潢數十萬到破百萬的報價嚇到，讓他不禁好奇，大家買房後，真的會想裝潢嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「買房子的話，女孩們會想裝潢嗎」為標題發文表示，朋友最近剛看完房，也買了房，但事後他才發現，買房只是第一關，後面還有「裝潢」的坑。

原PO說，裝潢的價格部分，便宜的就要好幾十萬，另外也有破百萬元的。不過他也說，看過別人家裝潢好的樣子，真的很美，所以也會忍不住覺得，既然都要住很多年，不如一次做到位，但不知現實中，會不會買完房後，就沒錢做裝潢了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「裝潢這件事真的要做很多功課，要規劃空間，或者是現有家具就可以美化環境，這有很多細節要評估」、「如果是要住十幾年的小房，蠻需要的」、「便宜的裝潢，小瑕疵會多到牙起來」、「要啊，當然要裝潢成自己要的，又不是說要富麗堂皇，但不裝潢一些基本的要怎麼住」。

也有網友表示，「不會耶，感覺買軟裝東西佈置就好，比較好更動調整」、「買家具擺就差不多了，裝潢太多用不到的設計還浪費坪數」。也有網友則提醒，「買房準備預算本來就是要包含裝潢啊，尤其如果是自己要長住的一定要裝潢」、「自住當然要裝潢啊，買房預算跟貸款一開始就要把裝潢款考量進去」。