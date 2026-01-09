昔花800萬買透天厝！「親友狂喊買貴了」他超不安　10年後結果逆轉

▲行員10多年前花800萬買透天厝。（示意圖／取自Stocksnap）

網搜小組／曾筠淇報導

覺得買房買貴了嗎？知名作家黃大米近日分享，她日前到銀行辦事時，一名行員向她提及十多年前首次買房的經歷，對方當時以800多萬元的價格買下一間透天厝，卻被親友質疑買貴了，然而多年過去，房價早已翻倍，因此他心中也不再感到不安。黃大米藉此故事，告訴其他首購族，會買這間房子就是跟它有緣，不論其他人說什麼，都不要自己嚇自己。

10年前花800萬買房！親友一致喊買貴了

黃大米在臉書粉專上發文表示，銀行行員與她分享十年前的買房故事，當時行員因結婚需要住處，所以看到一間屋主自售透天厝，她便決定以800多萬元的價格簽約。

然而，這個決定立刻引來了所有人的質疑與批評。親友一致認為行員買貴了，聲稱當地的行情僅約400萬至600萬元，說他是「憨頭」。這些負面聲音讓行員的心情變得極度不安，心理壓力爆棚，甚至去代書事務所簽約時，不僅頭昏腦脹、背部流汗，連走出事務所都需要媽媽攙扶，深怕自己站不穩。

十年後房價翻漲！黃大米勸首購族：不要自己嚇自己

黃大米追問該名行員，現在是否還覺得買貴了？行員立刻回應，現在當然不會覺得買貴，而且房子都翻超過兩倍了，如果當時沒買，現在也買不起了。

這個故事讓黃大米感觸良多，她認為幾乎每個人在購買第一間房子時，多少會經歷這種不安，周圍的人或許也會出於關心而說買貴了。但她建議首購族，若決定買房，就是有緣，且很多時候別人的意見都是在「亂說」，買了就買了，面對外界的雜音，只需要隨便點點頭，聽聽就好，切勿自己嚇自己。