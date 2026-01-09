房市吹霸王級寒流　經紀人數30季首現負成長

▲具指標意義的不動產經紀人人數首度出現衰退，終結自2018年以來、連續30季的正成長紀錄。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣急速降溫，在第一線的房仲人員首當其衝。據房仲統計，具指標意義的不動產經紀人人數首度出現衰退，終結自2018年以來、連續30季的正成長紀錄。專家直言，房仲產業已正式進入盤整期。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構彙整內政部最新統計指出，去年第3季全台不動產經紀人、營業員合計達7萬7470人，雖仍創歷年新高，但單季僅增加62人，季增幅僅0.1%，創下2019年以來增幅新低，且相較前1季，增幅幾乎停滯。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，不動產從業人數向來被視為「房市溫度計」，過往在景氣熱絡時期，人員數往往快速成長，房仲人數成長高峰曾出現在2013年，當時房市處於高檔，下半年單季增幅可達4~5%。

近期一次明顯成長則落在2022年，受疫情後房市多頭帶動，當年第3季單季就增加2576名經紀人與營業員，季增幅高達4.2%。相較之下，近期人數成長急凍，顯示市場降溫已明顯反映在第一線從業人員上。

▲不動產經紀業人員近一年各季人數統計。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

而經紀人人數去年第3季僅剩1萬1875人，較去年第2季減少12人，也中止連續30季的正成長紀錄。賴志昶指出，經紀人人數自2018年起，受惠於房市多頭，長達30季都呈現正成長，即便疫情期間也未見衰退，如今首度出現負成長。賴志昶指出，依內政部法規，每家房仲門市皆須配置不動產經紀人，經紀人人數下滑，代表業者展店動能明顯趨緩，是房市景氣下行的重要警訊。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，房仲人數增幅趨緩，反映的不只是景氣冷卻，更是市場結構改變的訊號。陳揚智說：「買方決策週期拉長、議價空間變大，交易變得更難做，門市與人力擴張自然會轉為保守。」短期內市場仍受限貸與資金環境影響，成交量難以快速回溫，房仲更仰賴既有客源經營、社區深耕與跨區整合能力，在市場寒流下，強者恆強趨勢將更為明顯，獨立品牌生存空間恐受壓縮。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣