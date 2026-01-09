平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

▲觀察台北市屋齡最高的交易路段，第一名為松山區撫遠街，平均屋齡50年。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

觀察台北市屋齡最高的交易路段，第一名為松山區撫遠街，平均屋齡50年，且平均單價69萬元，對比松山區近百萬的平均單價，價差高達30.3萬元。另外入榜的其他路段屋齡都在43年以上，其中價格不乏高於所屬行政區均價。

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計出近1年台北市10大高齡中古屋交易路段ㄝ這些路段平均屋齡皆在43年以上，其中松山區撫遠街以平均50年居冠，近1年單價約69萬元，對比松山區近百萬的平均單價，價差高達30.3萬元。

其次為，士林區延平北路五段、信義區福德街，平均屋齡均為48年，與所屬行政區的價差幅度也分別達12.2萬元、17.5萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「撫遠街、延平北路五段等路段多為早期發展的住宅聚落，路段上建物多以公寓為主，雖然屋齡老舊，但因生活機能成熟，且總價相對親民，吸引不少預算有限的首購族，成為入主北市精華區的敲門磚。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「撫遠街老屋多，絕大多數都是舊公寓，值得關注的是，2025年成屋交易中完全沒有電梯大樓物件、也僅出現1筆電梯華廈，但屋齡也達37年。」





▲台北市近1年屋齡最高的路段。（圖／永慶提供）

信義區虎林街、松山區民生東路四段、大安區忠孝東路四段，均展現了驚人的保值力，其平均單價甚至高於所屬行政區的平均單價。

陳金萍分析：「這類路段多位於台北市最核心的黃金地段，以忠孝東路四段為例，雖然平均屋齡高達43年，但因位處東區的商圈核心，加上有多座捷運站，因此即便整體路段屋齡較高，單價仍高達109.6萬元，甚至略高於大安區平均單價0.5萬元。」

至於民生東路四段，陳金萍表示：「因民生社區獨有的美式社區規劃，機能好、環境美觀，因此即便路段平均屋齡已經高達44年，單價依舊破百萬，甚至比松山區平均價格還高出一些。」

