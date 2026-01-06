房市核彈現形！　全台建商被迫停工

▲近月建商討論的話題，從信用管制轉向土方處理成本飆漲，北中南業者紛紛反映沒有業者能清運土方，導致正在挖地下室工程被迫停滯，尚未動土的工地也無法如期開工。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

去（2025）年12月一場不動產記者會上，北中南建商代表一字排開，除了持續呼籲政府放寬信用管制，另一個新的「房市核彈」正在降落。今年1月1日起上路的「土方清運新制」，已在近月造成全台各地土方清運大塞車、價格暴漲、多處工地停工，業者焦急喊話，「政府不趕快改進，真的快完蛋了！」專家也示警，暴漲的營建成本勢必反映在日後房價，影響程度不容忽視。

▲不動產協進會月前辦理會員大會，龍寶建設董事長張麗莉(左3)、勤美集團董事長林廷芳(右3)、將捷集團總裁林長勳(前)、連雲建設總經理蔡漢霖(右2)等代表反映「土方之亂」全台受影響。

「全台各地都因土方清運成本暴漲，甚至有錢也處理不了，建商都不敢貿然開工，甚至有營造廠必須調整合約成本約3成以上。」不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉，與勤美集團董事長林廷芳、將捷集團總裁林長勳、連雲建設總經理蔡漢霖……等多位建築界代向政府喊話，他們擔憂，不只多出的營建成本將堆疊房價，目前已有同業出現停工狀況，若政府遲遲拿不出對策，將帶來比信用管制更可怕的骨牌效應。

中央於去年5月修正「營建剩餘土石方處理方案」，並於去年8月核定，要求清運車輛加裝GPS即時追蹤定位，以及改用電子聯單取代紙本，強化土方全流向管制，2026年全面上線。

好巧不巧，去年8月初即發生盜採砂石並回填營建混合物的「美濃大峽谷」事件，催化各地方單位加強查緝。然而即將上路的新制政策因配套不足，合法土方場可容納的量體有限，另一方面業者對轉型數位化處於觀望和適應階段，使得土方處理成本飆漲的情況自去年9月後浮上檯面。

去年12月，高雄一場土方去化處理的公聽會上，高雄透天厝建商福運開發建設董事長黃添銘淚灑現場，「上午問2000元、下午變4000元，隔天價格又另外講！」他淚訴，土方業者漫天喊價讓人受不了，每棟透天厝成本暴增200萬元，快活不下去。高雄建築業者反應，土方處理費已喊漲5~10倍。

▲甲山林集團董事長祝文宇表示，土方處理費用一口氣上漲5、6倍，就算價格高漲，也沒有地方能傾倒，老房子裝修的廢棄物處理成本也會跟著飆漲，接下來恐會引起不小民怨。

不只小建商受害，甲山林集團董事長祝文宇近日也表示，「這幾個月光土方成本就增加5、6倍，而且我肯出，人家還不肯幫我倒！市政帝寶、市政帝景、濱河帝景等案，也都因此卡住了！」

他表示，2024年每方土處理費1200元，2025年初漲到1800元，「現在是3000元都出不去！」「土方問題全台都受影響，地下室還沒挖的、挖到一半的都停工動不了！」

「價錢目前一方2000、3000元都有人喊，但應該都是喊爽的，目前普遍停運。」台南一位匿名建商就表示，業者大多都在觀望中，預計2月農曆年後態勢明朗才會重新報價，廠商只告知「要等」，所以他的工地也被迫停工2個月，「利息幾百萬要自己吞！現在土方市場很亂！」

▲目前正在進行土方工程的工地，因挖出來的廢土沒有業者可清運，所以工程被迫暫停；還沒開工的工地，也都因此先暫緩。

台中、高雄都有工程的立穩營造董事長陳舜智也說，土方場收容量不足，所以業者連報價都不敢報，「也就是說，連申報開工程序都無法作業，會處於停工狀態；而已申報開工的工地，現況亦無法出土而導致停工。」

勤美建設董事長林廷芳直言，目前壓力最大的正是都市更新案。有些案件住戶已遷出，也已完成拆除，卻因土方去化困難、造價大幅上漲，導致營造廠不敢動工，「拆也拆了，卻蓋不下去，才是真的麻煩！」

此外，通常都更案都會給予地主拆遷安置費，直到完工。林廷芳指出，建築業缺工，現在沒有40個月以上沒辦法交屋，搬遷補償費比以前多了10個月，土方之亂讓工程延宕的情況雪上加霜，都是增加建商不可預期成本，對資本規模較小的建商造成明顯壓力，萬一資金斷鏈，將引發爛尾潮。

「這問題比打炒房、限貸令更嚴重、更棘手。政府不趕快改進，真的快完蛋了！」北市建商聖得福建設預售案「豐萃」近日雖舉行開工典禮，但執行長洪正雄即表示，現在也只能先做假設工程、鄰房保護，邊觀望農曆年後土方政策的走向，看政府有沒有魄力把土方的事解決。

591新建案總編輯李忠哲提醒，土方之亂短期衝擊雖集中在建商、營造及土方等上游業者，對消費者的直接影響看似有限，但若長期無法有效解套，最終承擔代價的仍是購屋族。他回顧前幾年「缺工缺料」戲碼，當時便是相關成本等費用，透過房價轉嫁給消費者，導致一波房價上漲，如今很可能歷史重演，因此影響程度不容忽視。

