離由鉅最近的一次！七期豪宅團隊插旗「市醫特區」輕奢美寓也能擁近萬坪綠海

▲▼ 由鉅建設,由鉅敘真,市醫特區,中國醫生活圈,台中房市,太平建案,馬卡龍公園,74號快速道路,七期,豪宅,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／擷取自《ET即賞屋》）

▲豪宅品牌由鉅建設首度插旗「市醫特區」，推出年度指標案「由鉅敘真」，規劃25至39坪精緻尺度，被喻為「離由鉅最近的一次」，吸引菁英爭相收藏。（圖／擷取自《ET即賞屋》，下同）

房產中心／綜合報導

在台中房地產市場中，「品牌」往往是資產價值的護城河，至於提及台中頂級豪宅，深耕在地40年的「由鉅建設」絕對是金字塔頂端客層心中的信仰。過去由鉅的作品如「大恆」、「惟上」多位於七期、國美館首排等核心地段，入手門檻極高。然而，隨著台中城市軸線擴張，由鉅建設也展現精準獵地眼光，首度將豪宅DNA帶入備受矚目的「市醫特區」，並推出年度指標大案「由鉅敘真」！值得一提的是，「由鉅敘真」不僅是該區少見的品牌名宅，規劃25至39坪的精緻尺度，更被市場喻為是「距離由鉅最近的一次」，預計吸引無數醫護菁英與品牌粉絲爭相收藏。

不需選邊站！
緊鄰中國醫生活圈、生活機能＋交通都到位，菁英移居首選
《ET即賞屋》主持人李佳玲近日特別造訪「由鉅敘真」近兩千坪的大基地時直呼，「由鉅在市區的建案總是動輒4、5千萬起跳，但這次首度走出市中心，選在市醫特區開案，不只保留了由鉅的堅持與細節，總價更是市區的一半！」

▲▼ 由鉅建設,由鉅敘真,市醫特區,中國醫生活圈,台中房市,太平建案,馬卡龍公園,74號快速道路,七期,豪宅,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／擷取自《ET即賞屋》）

過去購屋者常面臨「重劃區有未來沒機能」或「舊市區有機能沒環境」的兩難。但在「由鉅敘真」，這樣的選擇不復存在。以地段來看，「由鉅敘真」就坐落在緊鄰「中國醫生活圈」的得天獨厚位置。隨著台中市老人復健綜合醫院（中國醫BOT案）在去年九月營運啟用，為大台中市民打造全方位的健康防護網，後續預計也將磁吸千名醫師、護理師等高收入「白袍菁英」進駐，直接帶動區域人口素質與居住需求，形成類似台北天母或榮總生活圈的優質聚落。

在生活機能上，由於緊鄰中山、樹德、樹孝三大成熟商圈，星巴克、Uniqlo、寶雅、全聯等連鎖品牌環繞，開車約3至5分鐘即達，完全無需等待重劃區的發展期。從基地出發，只需約2分鐘即可直上台74號快速道路，迅速串聯國道1號、國道4號，無論是前往台中高鐵站或南來北往都極為便利，展現了高效率的都會節奏。

對於大小家庭來說，基地正對近萬坪的「馬卡龍公園」，無論孩子放電、小夫妻與長輩散步都相當愜意。加上鄰近優質學區「新高國小」，讓這裡成為年輕家庭夢寐以求的置產首選。

七期建築團隊操刀，優雅複製豪宅DNA
與40年品牌來一場「剛剛好」的相遇！
如果說地段決定了房產的價值底限，那麼品牌則決定了價值的上限！由鉅建設之所以能成為台中豪宅的代名詞，源自於其「不妥協」的品牌哲學。

▲▼ 由鉅建設,由鉅敘真,市醫特區,中國醫生活圈,台中房市,太平建案,馬卡龍公園,74號快速道路,七期,豪宅,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／擷取自《ET即賞屋》）

主持人李佳玲細數，由鉅堅持「慢工出細活」，不拚數量、不搶快，只選在值得的地點打造豪宅美寓。這種「一期一會」的態度，讓每一座由鉅建築都成為該區傳世地標。此次，「由鉅敘真」以小坪數為規劃，規格卻完全比照七期豪宅辦理，由七期御用建築師張德昌操刀，搭配拾集設計公設團隊，將現代美學帶入建築內外觀。

雖是小坪數設計，但設計團隊仍然將豪宅特有的「大尺度宜居陽台」移植到此案。尺度寬敞到足以擺放休閒桌椅，讓住戶能在自家擁有一方閱讀、放空、與城市綠意對話的空間。未來，住戶臨窗即可見萬坪馬卡龍公園，受惠於基地雙面臨路的優勢，大片陽光也得以灑進屋內，是無數首購族、換屋族夢寐以求的生活風景。

對於嚮往由鉅品牌的消費者來說，過去動輒4、5千萬的總價或許遙不可及，此次「由鉅敘真」以相對親民的坪數設定，讓總價控制在市區的一半左右。無怪乎主持人李佳玲也讚歎，這不僅是許多年輕菁英、二代置產族群「離由鉅最近的一次」，更是以輕盈門檻收藏頂級工藝的絕佳時機。

不是豪宅平替版
開箱質感生活家的夢幻廚房，在這裡把生活過成精品！
走進屋內，更能感受到由鉅對於「居住本質」的深刻理解！「由鉅敘真從來不是豪宅的平替版，而是擁有台中指標品牌由鉅建設DNA的深厚底蘊。」此案不僅有主持人李佳玲讚許的「公園第一排」，廚房規劃更是讓她眼睛一亮！

▲▼ 由鉅建設,由鉅敘真,市醫特區,中國醫生活圈,台中房市,太平建案,馬卡龍公園,74號快速道路,七期,豪宅,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／擷取自《ET即賞屋》）

包括在同級建案中極為罕見的Pronorm廚具，由於榮獲德國紅點獎，是許多料理愛好者心中的頂規配備，再加上全案標配Bosch洗碗機與微波烤箱、林內三口爐以及專屬電器櫃，讓住戶無需再為選配升級而煩惱，也讓廚房真正成為凝聚家人情感的社交主場！

▲▼ 由鉅建設,由鉅敘真,市醫特區,中國醫生活圈,台中房市,太平建案,馬卡龍公園,74號快速道路,七期,豪宅,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／擷取自《ET即賞屋》）

衛浴空間同樣精彩，採用TOTO全自動馬桶、無接縫檯面與整面鏡櫃，兼具美感與實用收納。這些細節無一不證明，由鉅並沒有因為坪數變小而降低標準，反而更細膩地思考年輕世代的生活需求。

「住進由鉅，不是靠預算，而是靠選對時機！」主持人李佳玲這句話精準地點出本案的核心價值。在萬物齊漲的時代，能以合宜的價格買到堅持品質的房子，可說是一場精明的投資！

在最好的時機，遇見最親民的由鉅
綜觀「由鉅敘真」，既集合了市醫特區與中國醫生活圈的爆發性未來、台74線的交通樞紐地位，以及緊鄰萬坪公園、三大商圈的宜居環境，更擁有增值可期的「由鉅建設」金字招牌。

「由鉅敘真」可說是由鉅建設獻給年輕世代的一份厚禮，證明豪宅的定義不在於坪數大小，而在於對生活品質的堅持與演繹。對於渴望在台中置產、追求生活質感的首購族、換屋族來說，這無疑是距離由鉅最近的一次，也是不容錯過的珍稀機遇。

【由鉅建設．敘真】
貴賓專線：04-2392-8858
接待中心：臺中市太平區樹德路360號
 

