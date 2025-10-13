太平人口擠下南屯　未來2年「供給消化」成關鍵

▲台中太平區人口紅利持續發酵，正式突破20萬人大關，擠下南屯區躍升全市第4大行政區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中太平區人口紅利持續發酵，正式突破20萬人大關，不僅擠下南屯區，躍升全市第4大行政區，人口、戶數與所得全面成長。不過，根據樂居網最新統計，雖然太平目前線上仍有38個新案同時銷售，但買氣明顯降溫，專家認為短期內將有大量成屋交屋，未來1至2年是供給消化的關鍵階段。

太平區近期區內重大建設題材不斷，包括「市民大道一、二期打通」、「馬卡龍公園闢建」、「聯合行政中心」及「國民暨兒童運動中心」等工程陸續推進。

▲雖然太平目前線上仍有38個新案同時銷售，但幾乎只剩「由鉅敘真」表現一枝獨秀。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，根據樂居網最新統計，雖然太平目前線上仍有38個新案同時銷售，但買氣明顯降溫，預售交易佔比跌破1成，市場幾乎只靠新光重劃區的「由鉅敘真」支撐整體成交。

太平區新光重劃區沿著被稱為「寶佳大道」的台74線快速道路，近年吸引眾多建商插旗推案。由於地價基期低、素地充足、交通便捷，房價相對親民，吸引不少首購族進場置產。不過隨著市場轉冷，買氣明顯放緩，不少案場陷入銷售膠著。

實價登錄顯示，太平區預售交易量自2024年高峰的2004筆，驟降至2025年前8月僅156筆，跌幅超過9成；但平均單價卻從每坪38.59萬元上升至43.86萬元，呈現價量背離的現象。

▲太平區從2020年平均每坪19.8萬元，到2025年前8月已達43.8萬元，漲幅超過一倍。（圖／記者陳筱惠攝）

在市場低迷之際，「由鉅敘真」表現一枝獨秀。該案主打2～3房產品，實價登錄單價落在每坪50~58萬元之間，最高達56萬元。根據open data資料，該案目前已揭露成交逾百筆，單案交易量幾乎佔全區一半，堪稱太平區「撐盤王」。

觀察太平區從2020年平均每坪19.8萬元，到2025年前8月已達43.8萬元，漲幅超過一倍，除了「由鉅敘真」，區內其他案如「櫻花昕光之櫻」、「順天緮華」、「順天蘊華」、「和宜上美」與「坤悅涵仰」等也貢獻了部分交易量。

東森房屋太平中山加盟店林俊亨指出：「新光重劃區過去大舉推案，推案量爆增，導致供給消化期拉長，目前買方觀望氣氛濃厚，使得銷售速度普遍趨緩，也因太平房價幾乎年年攀升，但主流產品還是落在總預算1500萬元上下。」

▲太平區短期內將有大量成屋交屋，未來1至2年是供給消化的關鍵階段。（圖／記者陳筱惠攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，太平是中台灣近年發展速度最快的行政區之一，但過去幾年推案過於密集、庫存高企，市場正進入健康調整期。「太平房價已站上5字頭，對在地買盤來說仍需時間消化。」他分析，短期內將有大量成屋交屋，未來1至2年是供給消化的關鍵階段。

