發現2026年房市黑馬！A10站「宗佳致境」雙捷優勢吸引航空業菁英、電商新貴　高得房率、全面實住升級「準成屋」入手好時機

▲指標建案「宗佳致境」基地面積破千坪 ，規劃地上9至10層、低密度開發建築 ，其耐震基座採用Alfa Safe專利設計，為住戶打造安全與質感兼具的實住空間。



房產中心／綜合報導

近期房市熱議寶佳集團在全台推案將「分區調降價格」，對於買方來說，價格越低自然越有吸引力，因此不少民眾看屋時主動詢問是否有更低的價格空間；不過，在年末展望2026年的此刻，房產業內人士指出，除了觀望市場價格之外，選擇「具未來潛力」的「準成屋」，更是實際又保值的聰明選擇。

承接雙北人口移居能量的桃園，是近年台灣房市焦點，其中A10山鼻重劃區躍升熱點，因與發展成熟的林口僅一站之隔，又靠近桃園機場，緊鄰航空城二期開發區，同時具備交通（機捷沿線）、產業（航空城計畫）的雙重利多，吸引許多有意購屋者的目光。其中A10站的指標建案「宗佳致境」更是早已優於集團的市場想法，率先將讓利價格反應在售價上，未來的發展十分令人期待。

「準成屋」抗跌保本 實質坪效升級超有感

為什麼說在當前房市趨勢下，「準成屋」（預計 2026 年第二、三季交屋）比只描繪未來藍圖的預售屋更有說服力？因為準成屋反映了實際已支出的營建成本，價格更為實際，不像預售屋可能買到夢幻泡影，準成屋如「宗佳致境」更具備保本價值。另外「宗佳致境」訴求低公設比，相較周邊社區約少了3%公設，所省下的空間全部回歸到室內，得房率更高、更實住，讓業者比喻：「我們是蛋糕本身的麵粉就用得不錯，而不是只在蛋糕上放一顆草莓。」。

加上「宗佳致境」基座採用耐震Alfa Safe專利耐震設計，提升居住安全，社區設置淨水系統，提升用水品質。車位皆有預留充電線槽，並導入EMS能源管理系統，為電動車友善社區。社區臨近山鼻之望公園、五酒桶山森林保護區，享有低密度開發帶來的大片綠意與活氧，這種富含負離子的環境在國外被譽為「空氣維他命」（森鄰活氧），讓家成為身心休息充電的地方，多個方面都讓「宗佳致境」實住升級超級有感。

新三房客群輪廓曝光！不只買房而是買到生活自由

除了本身的超高實用性與抗風險能力外，「宗佳致境」更精準鎖定了一群追求高生活自由度、高移動力的「新剛性需求」客群，包含AI時代專業人士、數位電商新貴以及航空業從業菁英，並且重新詮釋了「新三房」的時代定義，突破人們對於三房的傳統想像。

當你的生活圈是國際性的，認為國旅超貴，不如就出國；你的家跟桃園國際機場只差兩站距離，讓人得以最高效率接軌世界。業者精算：用更划算的價格買下三房，省下的錢除了住得更寬敞舒適，等於每季都能多出國兩趟，這才是滿足現代人「新剛性需求」。

如果是數位新貴、直播主或在家工作者，你不需要傳統辦公室打卡，那麼你需要的家，是一個安靜、不被打擾、能身心充電的事業基地；「宗佳致境」的低密度建築開發給人帶來悠閒感，同時保有機捷、桃園綠線捷、國道甲線帶來的交通效率，實現可快、可慢的生活節奏。

▲A10山鼻重劃區具備強大交通利多，未來國道1號甲線預計於南山路設置「山鼻交流道」 ，搭配既有機捷沿線與桃園綠線捷運計畫，輕鬆串聯北北桃生活圈與桃園機場。

另外，台灣家居結構改變，如今人均「3人家戶數」已正式開始，你與伴侶（熟齡夫妻或伴侶）追求的是成熟大人風的生活質感，一個更寧靜的生活場域。「宗佳致境」規劃一層三戶，鄰戶單純，3：1梯戶比節省時間，加上低密度建築開發，都讓「家」能真正成為身心能好好休息、充電的地方。

A10地段價值與未來性 交通＋產業多重優勢

這些新客群的生活哲學，都需要一個能接軌國際與產業的地段來支援。因此，A10站的地段條件與未來趨勢，更讓「宗佳致境」的價值後勢可期。距離機場捷運A10站約650米，往前一站是A9林口站、下一站A11坑口站未來可轉乘桃園捷運綠線，直達桃園市區，輕鬆串聯北北桃生活圈。搭乘機捷兩站（車程約6分鐘）就是桃園機場，不論是通勤或是出國都十分便利。未來國道1號甲線將在南山路設置「山鼻交流道」，交通路網將更為便利。與A9林口站僅一站距離（車程約8分鐘），但房價落差甚大，未來更有發展空間。

A10山鼻重劃區緊鄰桃園航空城計畫二期開發區，A11站的機場產業專區目前已有星宇航空企業總部、統一超商物流營運總部、中信金控台壽多功能園區確認進駐，將可帶來上千個工作機會，帶動整體區域發展。A10將成為「航空城北側開發區門戶」的關鍵位置，共享航空城計畫的開發利多。

格局高品質規劃 三面採光滿足新三房需求

正是為了滿足這群對居住品質高度要求的客群，「宗佳致境」在格局上特別優化。基地面積約1322坪，規劃1幢6棟，總戶數158戶住家、10戶店面，樓層高度最高10層，地下皆為3層。坪數規劃涵蓋26-45坪2、3、4房；主力35-38坪三房格局多為邊間，享有雙面甚至三面採光，衛浴皆有開窗，通風性佳，機能完整，能夠完美滿足新三房客群對於空間質感與實用性的要求。

▲室內格局規劃高品質、採光好；社區並導入EMS能源管理系統，且所有私人車位皆預留充電線槽，落實電動車友善社區理念。

A10重劃區迎來爆發期 準成屋是聰明置產甜蜜點

在寶佳集團調整價格策略的時機點上，「宗佳致境」以超前部署的「準成屋」姿態 ，提供市場一個看得見、低風險的入手好機會。展望2026年，隨著桃園綠線通車、國道一甲線建設到位，入主「A10家的全面升級＿宗佳致境」正是佈局桃園房市未來、值得鎖定的甜蜜選擇 。

