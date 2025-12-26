山城最美禮物！紀念台紙前董座　2.3億圖書館落成

記者陳筱惠／台中報導

東勢山城迎來了一份最珍貴的「愛的禮物」，由已故前台紙董事長許良宇父母捐資興建的「許良宇圖書館」，今（26）日正式於東勢區落成啟用。這座造價逼近2.3億元、承載著雙親對愛子深切思念的建築，重塑了東勢的文化地標，更將成為山城孩子探索世界的新門窗。

▲東勢山城迎來了一份最珍貴的「愛的禮物」，由已故前台紙董事長許良宇父母捐資興建的「許良宇圖書館」，今（26）日正式於東勢區落成啟用。（圖／記者陳筱惠攝）

被譽為「法界鬼才」的許良宇，是土生土長的東勢子弟。他不僅是台大法律系、商學碩士的優秀高材生，更曾擔任台紙與VIVA 購物台董事長，展現卓越的經營長才。在許良宇因車禍不幸英年早逝後，其父母許景堂先生與李碧虹女士決定將對兒子的不捨化為無私大愛，捐出愛子遺產1.2億元，回饋家鄉興建這座現代化圖書館。





▲許良宇因車禍不幸英年早逝後，其父母許景堂先生與李碧虹女士決定將對兒子的不捨化為無私大愛，捐出愛子遺產1.2億元。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市長盧秀燕也說：「許良宇雖然生命已經消失，但他還活著，繼續在這個社會服務大家，戴建築師直接命名許良宇圖書館，非常好，就像燈塔一樣照亮山城，讓我們說一聲『良宇，謝謝你』。」

許景堂也現身表示：「希望這份愛能隨著知識的流動，守護每一位熱愛閱讀的東勢子弟。」許良宇圖書館由知名建築師戴育澤親自操刀設計，建築外觀以東勢起伏的地形為靈感，巧妙融入山景，象徵愛與知識如流水般長久流動。

全館以純白色系為基調，搭配大面積自然採光，營造清透舒壓的閱讀空間。呼應東勢林業歷史，館內大量選用高品質實木檜木桌椅，讓讀者在閱讀時能聞到陣陣檜木清香。尤其是連接一、二樓的寬敞階梯，打破傳統座位形式，成為全齡共讀的靈活互動空間。

▲全館以純白色系為基調，搭配大面積自然採光，營造清透舒壓的閱讀空間。（圖／記者陳筱惠攝）

這座圖書館的落成，也是公私協力最好的典範。龍寶建設董事長張麗莉承接工程，帶領團隊全心投入管理。為響應ESG循環經濟理念，張麗莉特別發起共善計畫，獲得協力廠商熱烈響應，共同捐贈營建材料價值逾3700萬元。

張麗莉感性表示：「這不僅是一項工程，更是一場愛的接力賽。從戴育澤建築師的設計到施工團隊的投入，每一步都以愛為底蘊，能為山城注入持續不斷的溫暖與希望。」

▲許良宇因車禍不幸英年早逝，其父母許景堂先生（左）與李碧虹女士（右）決定將對兒子的不捨化為無私大愛，捐出愛子遺產1.2億元。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市除已開館要價50億元「台中綠美圖」總館、「溪東圖書館」與今日落成的「許良宇圖書館」，未來還有日本建築大師安藤忠雄打造的「童書之森」、八期「羅布森圖書館」。

其中「許良宇圖書館」、「童書之森」、「羅布森圖書館」，都出現不少民間企業身影，如童書之森就由日本建築大師安藤忠雄攜手聯聚建設興建、羅布森圖書館則是「羅布森書蟲房」創辦人汪世旭捐資1.2億元，邀請來台灣建築業半畝塘環境整合團隊與麗明營造打造。

