開不到3年！　高雄爆紅「羊駝鬆餅」聖誕節熄燈

▲高雄有家爆紅鬆餅店，提供近距離與溫馴羊駝互動體驗。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有家爆紅鬆餅店，提供近距離與溫馴羊駝互動體驗，一開幕就爆紅，沒想到開店還不到3年，突宣布因租約到期，25日結束營業，不少常客都非常震驚。專家表示，該區為鳳山青年路商圈，整棟透天租金落在4~5萬元。

「鯨鬆餅」位於鳳山區青年二路，可以近距離與羊駝互動，加上寵物友善，療癒可愛的經營模式，2023年一開幕就在社群平台迅速爆紅，不少民眾專程前往朝聖，日前該店突在粉專透露因租約到期，25日結束營業。店員透露，該店營業即將3年，之後品牌將暫時熄燈，羊駝則繼續在自家飼養，不少常客都相當惋惜。

▲日前該店突在粉專透露因租約到期，25日結束營業。。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，該店位於青年路商圈，周邊生活機能成熟，人流穩定，鄰近住宅密集、商家林立，是不少店家爭相進駐的一級戰區，推估該店面若重新招租，月租金約落在4~5萬元間。

有在地人表示，該店主打動物互動與輕食，但客單價偏低，且缺乏可高回訪的消費誘因，「當地的店面大多為快進快出的消費型態，像滷味、小吃、外帶餐飲生意。」

▲高雄爆紅羊駝鬆餅店熄燈。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰透露，鳳山青年路屬於典型「生活型商圈」，在地消費人口多，空租率不高，大樓屋齡約30年，單價20~25萬元，加上鄰近文山特區、商業機能完整，房價相對穩健。

區域屋齡多在30年以上，透天店面總價2000~2800萬元，巷子的透天店住總價約1500~2200萬元，至於大樓店面相對不多，1樓樓店總價落在1500~2000萬元之間，主要受惠地段成熟、生活機能完整。

鄭啟峰表示，店面與住宅需求穩定，租金與房價表現相對抗跌，青年路沿線以透天店面為主，若僅承租1樓，月租行情約落在3萬元上下；若為整棟透天出租，租金則約落在4~5萬元之間。若面寬5米以上，租金更具支撐力，實際成交仍可站上5萬元水準。

