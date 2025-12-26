標榜比建造成本低！　台南老牌首輪戲院停車場開價2400萬賣





▲舊台南縣區唯一的1間戲院「麻豆戲院，位於麻豆市中心，地下1樓坪數達240坪，開價2400萬元出售。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

舊台南縣區唯一的1間戲院「麻豆戲院」，位於麻豆市中心，是當地最精華的蛋黃區，地下1樓坪數達240坪，開價2400萬元，主打售價比建造成本還低，專家表示，該區B1多作為停車場使用，無商用空間的使用習慣，成為潛在買家的主要考慮因素。

麻豆在地人表示，「麻豆戲院」目前仍正常營運，是台南縣市合併前，舊台南縣31個行政區中，唯一有開設首輪電影院的行政區，象徵意義濃厚，目前也是溪北生活圈唯一的首輪戲院。該戲院長年吸引周邊鄉鎮民眾前來看電影，也帶動周邊餐飲、零售機能發展，對地方生活機能具有一定支撐力。

根據銷售資料顯示，「麻豆戲院」的B1樓層位於老街核心，長年人流匯聚，地坪26.01坪、建坪達240坪，土地使用分區為商業區，屋齡35年，開價2400萬元，換算單價10萬元，且強調全新未使用，售價已低於建築成本。據查，該屋主為當地自然人。





▲麻豆作為台南溪北重要生活圈，商業機能完整，但消費動線仍高度集中於1樓。（圖／翻攝自Google Maps）

住商不動產台南麻豆加盟店店東郭峰誠表示，麻豆作為台南溪北重要生活圈，商業機能完整，但消費動線仍高度集中於1樓，地下空間若無法結合停車，即便地段優勢明確，仍難以轉化為商業效益。

郭峰誠說：「這類產品不是價格問題，而是使用性問題。」郭峰誠分析，麻豆興中路1樓店面行情約每坪30~40萬元，但地下室產品通常需打對折甚至更低，才有市場接受度，但是該地下室無法停車，加上興中路沿線停車不便，即使位於市中心，也難以吸引自用或投資客進場。

