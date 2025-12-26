成交窒息、房仲求頂讓　台中建經協會籲政府解禁

▲業界普遍認同政府希望房價平穩、讓更多人買得起房的初衷，但現在的狀況是「成交量窒息」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市建築經營協會第16屆理事長交接典禮今（26）日盛大舉行。新任理事長、雅豐不動產團隊董事長紀樹能正式接棒，面對當前嚴峻的房市寒冬，紀樹能於就職現場發出基層最沉痛的呼籲，直指市場已進入「買方市場」，政府應停止過度管制，讓房市回歸市場供需機制，守護產業鏈後方百萬名勞工的生計。

新任理事長紀樹能在受訪時，針對市場現況指出，目前房市已徹底轉為買方主導，「除非建設公司願意實質讓利，否則很難產生成交量。」 這種量縮的情況預計會持續到明年。

他語重心長地表示，業界普遍認同政府希望房價平穩、讓更多人買得起房的初衷，但現在的狀況是「成交量窒息」，這已嚴重影響到整個建築產業鏈。從開發、設計到最基層的營造、水電、裝修等「百工百業」，都因為交易停滯而生計受阻。

不具名磁磚業者表示：「這波打房，從預售案、新建案、成屋舊換新的市場都已經萎縮，整年度營業額減少3成之多，其中有部分訂單還是前幾年打下的基礎。」

▲台中市建築經營協會第16屆理事長交接典禮今（26）日盛大舉行。新任理事長、雅豐不動產團隊董事長紀樹能（左）正式接棒。（圖／記者陳筱惠攝）



面對房市管制，紀樹能公開呼籲政府不應再有進一步的限制，甚至應考慮在明年第一季就逐步「解禁」，最晚不應超過第三季。紀樹能強調，目前市場已經自然呈現「軟著陸」態勢，這幾年超漲的房價正在緩步回歸正常價值。

而成屋部分，手握8間房仲店頭的店東則直言：「我們團隊多、人員約200人，最差的時候，成交量最差時銳減7成，目前稍稍回溫到5成，但已經接到不少同業詢問『頂讓』、『接手』，對於成交量來說，真的不樂觀。」

