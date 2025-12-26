1350萬買北屯房！家人狂潑冷水「當盤子還不知」　網全艇她

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友11月初在台中北屯區買下一間總價1350萬的房子，當時比對實價登錄，相似坪數大多落在1400萬左右；沒想到，她與家人分享喜訊時，卻被潑一身冷水，心情差到極點，於是發文求問「現在買房真的買到高點了嗎？」

網友在Dcard發文提到，11月初在台中北屯區，購入一間3房2廳2衛、總價1350萬的住宅自住，「當時看實價登錄，相似大小價格約在1400萬上下，最低是1350萬，買房的同時有打聽到，同建案相似坪數有殺到1300萬的，那是一手屋、持有超過6年以上，而我則是以1350萬成交。」

怎料，原PO開心回家分享喜訊，卻被家人潑了一身冷水，不斷挨酸「北屯空屋率很高」、「房價一定要跌了」、「當盤子還不知道」，讓她原本的踏實和期待瞬間崩盤，也開始懷疑自己的選擇。

她坦言，當初看好捷運紫線即將動工、中國醫藥附設醫院年底就要營運，才會下定決心，如今卻被家人批評到心情極差。

然而，貼文引來大批網友力挺，幾乎一面倒替原PO抱不平，「買房最大的阻礙就是長輩煞，之後漲了他們會幫你出價差嗎？」「反正買哪都有人酸，自己買的、付得起，自住快樂最重要」。

許多過來人更分享自身經驗，指出家人的反對多半源自不理解或嫉妒，「會酸的通常是紅眼自己辦不到的事，不用沮喪，抬頭挺胸嗆回去：關你什麼事」、「自住又不打算短期賣，早住早享受，晚買可能享折扣，但房子也不是天天特價」、「我3、4年前買竹北也被笑，現在都閉嘴了」。

另外，也有人提醒，能殺到低價通常有原因的，可能樓層、座向或景觀不同，「1300萬那戶不一定跟你買的條件一致。」還有不少網友勸她放寬心，「10 年後再回頭看這篇文，你就知道當初買得不錯。」

還有網友透露，兩度買房都沒告訴家人，甚至有房子都沒看過就下斡旋，結果兩間加總帳面獲利超過900萬。