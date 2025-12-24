健康宅趨勢　彭培業：空氣品質為養生宅核心標配

▲亞洲健康智慧園區日式庭園景觀宜人。（圖／亞洲健康智慧園區提供，下同）

資深歌手坣娜因肺腺癌離世，讓很多歌迷不捨，肺癌長期位居十大癌症的第一位，近年每年造成一萬人死亡，除了吸菸之外，近年空氣汙染越來越嚴重，也是誘發肺癌的主因。

資深護理長蘇郁玲說：「民國98年菸害防制法上路之後，吸菸人口大幅下降，不過近年PM2.5對呼吸道的影響越來越嚴重，因工廠或汽機車排出的廢氣和懸浮微粒，加重過敏症狀、導致氣喘，甚至增加罹癌風險，是民眾健康的隱形殺手。」

因此室內外空氣品質就顯得更加重要，近年民眾對健康越來越重視，不僅飲食健康，居住品質也更重健康。

台灣房屋集團總裁彭培業說 : 每人每天平均待在家裡的時間，平日約10小時，周末可能超過20小時，居家環境和生活品質更顯重要，國人越來越有「健康宅」的概念，從室內到室外都需具備健康條件，室內空氣品質可以靠空氣清淨機來淨化，不過最大的根源還是住家周邊的環境，近年不動產開發逐漸擴展到工業區周邊，也讓自己暴露在空污的危險中，建築規劃有價，但環境品質無價，居住環境的空氣品質逐漸成為一種購屋優先指標。

投入房地產業逾30年的彭培業觀察，隨著時代的演進，現代人對於健康的渴望與需求，遠比房子看起來是否豪華更重要，身處的環境、空氣、照護及社交功能等，都是新世代健康住宅的必備條件，對於銀髮長者而言，健康的環境更加重要，位於新竹縣關西鎮的亞洲健康智慧園區，就具備了獨一無二的環境優勢。

彭培業分析，消費者對亞洲健康智慧園區之所以趨之若鶩，主要是其產品具備趨勢性、功能性與稀有性；尤其是園區空氣、環境品質加上特殊景觀視野，並進一步結合了溫泉、飲食、醫學及護理照護，大大提高了附加價值。

▲台灣房屋集團總裁彭培業認為，現代住宅應具備健康條件，建築規畫有價但環境品質無價。

隨需而醫的養生宅

彭培業說：「一個好的建築，不僅可以提升人的健康，也會改變一個城鎮。」診所就直接在養生村內設立家醫科、骨科、復健科等方便住戶，同樣重要的復健中心就設在診所旁，可為長輩進行腰痠背痛等疑難雜症復健，也嘉惠周邊民眾前來就診，讓鄰里共享資源。

亞洲健康智慧園區資深護理長蘇郁玲說 : 護理團隊成員過去都有豐富的醫院內、外科經驗，加上長輩入住園區時會進行身心評估，包括開過什麼刀、吃哪些藥、有沒有過敏問題等，可即刻掌握對方的病史，提供全天候照護服務。

好的照顧都是從好的評估開始，護理團隊強調，長輩的身、心、靈、社會四大健康都會納入評量，充分了解狀況後，長輩們一有需要協助的地方，就能馬上應對。

延伸對地方的關心

空氣、環境俱佳的關西鎮原就是知名的長壽之鄉，不僅人瑞多，且八十歲到百歲間的長者，就占了全鄉人口近十分之一，許多長輩雖年近百歲仍活動如常、精神抖擻，但總難免有醫療需求的時候，設立於此地的亞洲健康智慧園區專業護理團隊，便可發揮友善鄰里的功能。

蘇郁玲說，因有感於鄰里的醫療資源有限，經彭培業欣然允可後，自動自發成立居家護理所，協助有換鼻胃管、導尿管或是受傷包紮等需求的鎮民，直接登門協助，並提供居家護理建議及服務，頗獲社群好評。

目前團隊協助街上的照顧戶有十多戶，每月至少都會安排探訪一次以上。許多高齡者都開心有護理師登門，因為不只可以獲得醫療照顧，還有難得的談天對象。就有一位受照顧的長輩，其實是園區內同仁的父親，因為很少出門鬱鬱寡歡，護理師們訪視後，建議這位同仁假日直接帶父親到園區走動，結果同仁父親的心情、精神都好了許多。

護理師們表示，雖然平時工作很忙碌，但可以在不同場合發揮護理專長、服務鄉里，還是很開心。當把園區裡外的長輩們都看作自家爺爺奶奶後，對方也會把他們當成是孫子、孫女般呵護，自然而然形塑出一種家人般的連結與情感，工作環境就像是一個大家庭一般，溫馨美好。

