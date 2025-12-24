害慘李登輝家族！澳豐「業績女王」跑路　內湖豪宅7449萬法拍

▲捲入詐騙案的「業績女王」梁寶華位於內湖的豪宅遭到法拍。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2年多前澳豐金融集團的基金詐騙案，成為台灣史上規模最大詐騙案，許多政商名流受害，他們都是「業績女王」梁寶華的客戶。如今她位於內湖的豪宅遭到法拍，一拍底價7449萬元，該屋被禁止處分登記，恐大幅降低投標意願，但專家認為，二拍溢價拍出的機率高。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

2023年掌握千億資金的澳豐金融集團，爆出基金詐騙案，總共1.3萬人受害，吸金130億元，許多政商名流都栽了進去，成為台灣史上最大規模的詐騙案。

據媒體報導，該詐騙案中梁寶華為關鍵人物之一，她是兆富財富管理顧問協理，被稱為「業績女王」，客戶包括前總統李登輝家族、萬海航運陳柏廷的家族以及日商DHC（台灣蝶翠詩）等，演藝圈則有如蘇有朋、洪曉蕾等人，而這些客戶也都成為受害者。

詐騙案爆發後，受害者都在找梁寶華，但她稱人在南部寺廟閉關禁語不便對外聯繫，此外也說檢調已調請投資人問話，若與客戶聯繫恐有串供之嫌。當時她也被起底，名下有3間房，其中一間為內湖指標豪宅「元大之星」。





▲梁寶華被起底，她名下有3間房，其中一間為內湖指標豪宅「元大之星」。（圖／記者劉昌松攝）

如今，梁寶華的「元大之星」13樓戶流入法拍市場，拍賣原因是拍賣抵押物，該戶權狀89.7坪，一拍底價7449萬元，將在明年1月21日執行。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該案查封人為王姓自然人，與申貸銀行玉山銀行併案執行，該案較為特殊，由於債務人涉及刑事案件，因此也被法務部調查局辦理禁止處分登記。」

黃瑋諭說明：「該戶房屋禁止處分登記，代表得標人得標後，雖取得使用權，但暫無法取得該屋的所有權，也就是暫不得轉售、貸款，這因素將大幅降低投標人意願。」

不過，黃瑋諭表示：「得標人得標後，仍可透過專業的法拍業者，進行禁止處分登記塗銷，因此只要房價夠便宜，還是會有投資客有意進場。」

黃瑋諭指出：「以行情推估，該戶豪宅市價約在7700~8100萬元，一拍底價7449萬元不夠便宜，高機率流標，但二拍底價預計降到5959萬元，就有很高的機率溢價拍出。」

▲梁寶華內湖豪宅遭法拍整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示，「元大之星」位於內湖五期重劃區，環境舒適，具美式生活氛圍，該社區為區內頗具指標性的豪宅，除了建材高檔，還有名人加持，雖然屋齡已達12年，但成交單價站穩9字頭。

不過，歐政良提到：「該豪宅坪數規劃不小，以成交9字頭價碼來看，總價超過台北市高價宅7000萬元限貸門檻，在央行的管制下相對不利。」

