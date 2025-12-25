板橋看房2年「30年老華廈或3年新成屋？」　網見1關鍵吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

一名網友看房近兩年，近日終於進入「準備收網」的階段，卻在最後兩間位於板橋板南線上的物件陷入兩難。他透露，兩者總價相仿，一間是30年老華廈，管理費便宜；另一間則是3年新成屋大樓，不過每月管理費高達5千，「個人偏好選第一個，只是怕住20年後，它就變50歲了。」

網友在「買房知識家」提到，兩間物件總價相仿，皆位於板南線成熟生活圈，但居住風格截然不同。第一間為屋齡30年的老華廈，四房兩廳兩衛、室內約36坪，格局寬敞；鄰居素質佳、梯廳乾淨無雜物，屋況10年前整理過，雖不華麗卻樸實好維持；坐北朝南、通風佳、採光「明亮尚可」，並附坡平車位，兩側沒有鄰車。

而生活機能更是該戶最大亮點，出門百米內就是國小、超商與全聯，步行5分鐘即可抵捷運站，且管理費每月僅1000元；唯一令他猶豫之處，就是「再住20年，屋齡就變50年了」。

至於第二間是3年新成屋大樓，外觀質感強烈，大廳氣派、管理嚴謹，無多餘公設；室內27坪、三房兩廳兩衛，裝潢全配、冷氣全裝，可省下逾百萬元裝修費用；採光通風極佳、具永久棟距，並附相同等級的坡平車位。只是生活機能略遜第一間，步行至捷運需14分鐘，管理費則高達每月5000元。

原PO坦言，「兩個我都非常喜歡，難以抉擇。我個人偏向第一間，但第一間若住20年後屋齡已經50歲了，第二間住20年也才23歲仍風韻猶存」

對此，一派網友偏好前者，多數人覺得，管理費若太貴，長期下來會吃不消，紛紛回應「選1，管理費就算調漲也贏2。離捷運5分鐘代表地點位於市中心比較保值，四房對於有小孩的人很夢寐以求啊」、「1。個人偏好低公設、低管理費，畢竟每個月繳的很嚇人」、「25年房仲經驗，我選1，千金買屋，萬金買鄰，不只鄰居，也包括鄰近設施，1完勝，2只是屋齡新，而這點會隨著時間折舊，邊際效益遞減」、「我選1，大樓長期管理費真的很驚人」。

不過，也有不少人選第二間，「秒選屋齡新的」、「毫不猶豫的選2，除非你以後不賣房，要留給後代處理」、「2，屋齡差太多，新工法不同，住起來有天壤之別」、「30年老華廈隱藏問題一堆，千萬別碰」。