退休金僅3萬！他驚：老了沒房還要付房租很可怕　網點出關鍵

▲房子,買房,購屋,婚房。（示意圖／翻攝unsplash）

▲原PO認為，若老了還要負擔房租，生活壓力可能大到不敢花錢。（示意圖／翻攝unsplash）

記者王麗琴／綜合報導

不少年輕人在買房與租房之間感到猶豫，究竟該咬牙提早買房，還是先租房讓生活壓力不用那麼大，但隨著高齡化社會的來臨，年老生時生活是否安穩、是否租得到房，也成為不少人思考的焦點。就有一名網友分享父母退休後的實際情況，認為若老了還要負擔房租，生活壓力可能會「大到不敢花錢」，讓他直呼「沒有自住房真的很可怕」。貼文引發大量討論。

老了沒有自有住宅真的可怕？

一名網友在PTThome-sale板以「老了還要付房租活得不安心」為題發文，表示爸媽最近申請退休，兩人退休金大約各1萬5千元左右，加起來每月大概3萬元。所幸家裡有一間位於郊區的透天厝，持有成本非常低，因此父母日子也算過得綽綽有餘，不至於感到壓力。

原PO看著父母的退休狀況，讓他突然意識到，若老了還要租房付房租，生活起來會安心嗎？認為以固定收入支撐每月房租，生活上必定不敢花錢，即使有存款也不敢隨便動用，感覺壓力真的好大，讓他直呼「親眼看到退休狀況，覺得沒有自有住宅真的好可怕。」並詢問網友的想法。

老年租屋風險

貼文曝光立刻引起討論，不少網友認同老了有「無貸款自住屋」真的重要，「事實上年紀大還在租屋的，通常過得不好」、「問題是，覺得3萬不夠，租房更不夠，一樣有房還是比租房更好」、「中南部一般勞工的退休金就差不多這個水準，還好年輕時有買房，享受到房地產紅利，不然老了+低退休金是要怎麼活？」還有網友直接點出：老年租屋在現實中真的過得比較不穩定，且老人不一定租得到房，房東也可能不願意承擔風險。

也有不少人認為原PO忽略其他風險，表示退休後的生活品質，並不僅是取決於有沒有自住房，「如果有什麼疾病，基本上兩個人30000是不夠的」、「不能生大病，不然房子跟拖你下水選一個」、「 一個人15000就算沒房租也是很危險好嗎」、「買房每年也要繳房屋地價稅＋管理費，好一點的房子一個月一萬」。

