想賣不得、想住不能！　昔岡山第一高樓爛尾半世紀「頭頂冒樹」

記者張雅雲／高雄報導

岡山近年受惠S廊帶議題，利多不斷帶動區域房價大漲。市中心最精華的區域有棟「鑽石大樓」當時是「岡山第一高樓」，卻爛尾近半世紀，原定1978年完工，卻在快完工時遇到建商跑路，現在連大樓屋頂都長出樹，不少屋主有意整合，卻因產權複雜，重建遙遙無期。

▲▼ 岡山 。（圖／記者張雅雲攝）

▲岡山市中心最精華的區域有棟「鑽石大樓」當時是「岡山第一高樓」，卻爛尾近半世紀，原定1978年完工，卻在快完工時遇到建商跑路。（圖／記者張雅雲攝）

「鑽石大樓」位於岡山維仁路在知名的岡山老街上，是岡山最熱鬧的蛋黃區，沿線商家林立，各項機能相當發達，鬧區中卻有棟爛尾樓，整棟大樓早已無法居住，對比周邊的繁華相當唏噓。

▲▼ 岡山 。（圖／記者張雅雲攝）

▲許多樓上屋主對重建的期待早已疲乏，想住不能住、想賣賣不掉、想重建拖好久。（圖／記者張雅雲攝）

根據該大樓建照顯示，起造人為巫林姓自然人，營造廠為五洲建築，土地使用分區為商業區，基地面積570坪，規劃為1棟地上8層、地下1層大樓，共147戶，1976年開工，預計1978年完工，在49年前就規劃「岡山第一高樓」，並配置電梯，半世紀前堪稱相當時髦的設計。

該大樓規劃商住混合，分層規劃整層店舖、住宅，根據建照的樓層概要資料顯示，最特別的是8樓設計為「兒童樂園」，不過兒童樂園從未見過，空置至今，連屋頂都長出大樹。

附近鄰居透露，當初大樓快完工時，建商跑路整棟大樓因此爛尾，而樓上均為毛胚狀態，且沒水沒電，根本無法住人。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據該大樓建照顯示，基地面積570坪，規劃為1棟地上8層、地下1層大樓，共147戶，1976年開工，預計1978年完工。（圖／翻攝自建照執照系統）

該大樓不少屋主有意整合重建，手握超過40份屋主委託書的永慶不動產仁武八德永仁加盟店洪國禎直言，他當初抱持著「整合看看」的心態，「只要找得到持有人，大部分都會交給我賣，因為大家都想要趕快把燙手山芋甩出去。」

他透露，現在取得所有權的屋主，都是在建商倒閉後，一狀告上法院，經法院裁定後取得所有權，債權人再向高市府申請房屋、土地權狀，所以大部分的屋主都不是拿到當初購買的那一戶，而是經過法院被分配的所有權狀。

洪國禎透露，大樓1樓有私接水電，2樓以上早已無法居住，但屋主多年來仍須負擔房屋稅與地價稅，讓屋主叫苦連天，有6樓戶別直接淪為法拍，拍賣原因為清償債務，坪數18.99坪，總價340萬元，他透露，他手上的屋主以所有權狀坪數開價，單價4~10萬元都有。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲岡山半世紀爛尾樓小檔案。（ETtoday製表）

他苦笑說，許多樓上屋主對重建的期待也早已疲乏，想住不能住、想賣賣不掉、想重建拖好久，而最大的難題就是時間愈拖愈久，繼承人只會愈來愈多、愈難整合。雖有住戶試圖都更、危老重建，但因1樓店面仍可使用、具店面效益，且有1樓屋主把店面出租後，當成移工宿舍使用，藉此取得租金收入，因此整合難度高。

地段雖精華，但真正深入整合難度極大。宏國地政代書楊翊晟解釋，產權沒整合完、危老或都更程序都無法啟動，之後也需經過拆除費用、舉辦說明會等流程，至少好幾年跑不掉，大多建商都不想承擔這麼高的時間成本，加上房價不高，導致多年來整合聲音不斷，卻始終無疾而終。

關鍵字：岡山爛尾樓鑽石大樓重建產權維仁路

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

