3700萬買到海砂屋！一拆鋼筋全露出　 賣方判賠

▲鋼筋裸露，示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

台北市楊姓男子以3700萬售出北投區一棟透天厝，不料買方林姓女子交屋後裝修時發現新房竟然是海砂屋提告。法院審理後認定房屋存在重大瑕疵，判楊男賠償買家552萬餘元，其中包含罕見的「污名損失」費用。

根據判決書指出，林女於2022年3月透過仲介購入該屋齡約40年的房屋。楊男在銷售時提供「現況說明書」，僅提到地下室天花板鋼筋外露，並否認房屋屬海砂屋。裝修期間，林女發現混凝土剝落、裂縫以及鋼筋外露問題，並由技師鑑定確認房屋氯離子含量超標3倍以上，結構安全堪憂。她因此憤而提告，要求減少價金，並索賠修復費及房屋價值損失近887萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊男則辯稱，自己並非專業人士，對房屋疑似海砂屋的狀況毫不知情。他表示，自己早年購入後便一直自住，並在賣屋時如實披露已知的問題。他還質疑林女明知地下室鋼筋裸露，仍堅持購買，疑似打算作為都更投資。他曾提出降價150萬或解約方案，但雙方未達成一致。

法院經過土木技師公會鑑定，認定該房屋混凝土氯離子含量過高，結構安全受到影響，構成法律上的瑕疵。法官表示，海砂屋問題屬永久性傷害，補強無法完全消除其市場價值貶損。最終，楊男被判須賠償修復費342萬及污名損失209萬，共計552萬餘元，並承擔多數訴訟費用。全案仍可上訴。