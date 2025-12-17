ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

▲▼ 房仲帶看，示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲買方盼崩盤，賣方仗著通膨、資產保值心態「我不賣最大」，這場拉鋸戰何時打破？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

2025年房市成交量低迷，但房價卻紋風不動，買方盼崩盤，賣方仗著通膨、資產保值心態「我不賣最大」，這場拉鋸戰何時打破？2026年房價會修正，還是搭新青安末班車再衝一波？最新一集《地產詹哥老實說》邀請樂居創辦人李奕農，深度剖析2026年房市走向，並點出兩大觀察指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析2026年房市走向。

李奕農觀察：「目前房市二手屋主確實有降價，但多數未降到成本價，以竹北高鐵區為例，房價雖從高點回落，但對比屋主當初低廉的取得成本，賣出仍大賺。」

李奕農直言：「買方因實價登錄透明，期待能以略高於屋主成本價入手，但對漲幅過大的物件接受度低，導致市場『鐵板一塊』。」

房市政策調控，為何房價仍無明顯下跌？李奕農坦言：「除了政策，股市強勁也是原因。」他表示：「股市表現好，屋主無賣房救股壓力，多數傾向少賺但不能賠錢。」

李奕農接著表示：「央行對金流管制嚴格，買方購屋難度提高，目前是『兩股力量僵持』，若央行管制鬆綁，成交量有望回升。」

▲▼ 地產詹哥老實說 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲2026年新青安貸款退場，是否衝擊剛需市場？李奕農認為「影響不大。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

2026年新青安貸款退場，是否衝擊剛需市場？李奕農認為「影響不大。」他解釋：「目前新青安申請困難，實質上已接近『沒有新青安』的狀態，預期未來政府仍會推出類似優惠房貸政策，只是優惠力道可能不如現行。」

建商何時降價？李奕農表示，市場上已有建案透過「送裝潢、送家電」變相讓利，後續才可能微幅降價。

展望2026年房市，李奕農提出兩大觀察指標。首先是央行管制是否放鬆，他說：「若鬆綁，將是房市回溫重要訊號，有望迎來買點。」再來是股市表現，他說：「若股市強勁，屋主無急售壓力，房價將維持盤整。」

李奕農總結：「若央行管制持續緊縮，房價可能在年底出現降價，但若逢選舉年央行政策放鬆，或股市持續高檔，房市將呈現盤整量出。」

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲李奕農認為，若央行管制持續緊縮，房價可能在年底出現降價。（示意圖／ET資料照）

►全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

►交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

►裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷 

關鍵字：房價沒跌央行新青安樂居李奕農地產詹老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

2025年房市成交量低迷，但房價卻紋風不動，買方盼崩盤，賣方仗著通膨、資產保值心態「我不賣最大」，這場拉鋸戰何時打破？2026年房價會修正，還是搭新青安末班車再衝一波？最新一集《地產詹哥老實說》邀請樂居創辦人李奕農，深度剖析2026年房市走向，並點出兩大觀察指標。

59分鐘前

第七波管制滿週年！10大「反骨」區房價倒漲　榜首年漲56%最狂

央行去年9月祭出第七波管制，全台房市入寒冬，不過預售房價修正有限。盤點這1年來，全台10大行政區房價不降反增，且漲幅都在15%以上，其中以汐止區大漲56%居冠，其次則為台南市東區、台北市北投區。

1小時前

屏東人變了！近5成棄透天買大樓　房貸占比創新高

屏東近年在重大建設題材與科技聚落效應加持下，房市熱度持續攀升。根據財團法人金融聯合徵信中心資料，今年前3季屏東縣電梯大廈新增房貸達1122件，佔全縣新增房貸48.8%，逼近半數比例，創下有統計以來新高。

1小時前

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

位於台中七期朝馬的「國光客運」貼出公告，月底將暫定搬遷至隔壁停車場，而這塊地2024年中創下單坪350萬元高價，售出給興富發集團高層，據了解，未來這塊土地將有望改建為商辦。

16小時前

媽媽堅持「要有和室」曝原因！9年過去...她喊荒唐：都能住飯店了

近日作家黃大米分享，她8年前買房給父母住，母親堅持房子一定要有木頭通鋪，也就是和室，用來接待客人。黃大米因此找來木工師傅，把地板墊高，完成母親心目中的理想和室，但9年過去，家裡卻只有一次客人真正使用過，讓她有了感觸，覺得不需要為了目前不存在的東西，去準備太多。

17小時前

10月預售量逆轉增32%　信義：市場低落格局未變

預售房市好轉！10月交易量重回3千件，月增32%，擺脫第3季的窒息量。不過，信義房屋專家表示，一手市場交易量實在是縮過頭，隨時都可能迎來一波小反彈，但整體交易量能還是偏向低落，屬於個案表現市場。

18小時前

涉詐50億「台版寄生上流」　女主嫌七期豪宅法拍底價剩3字頭

涉嫌詐騙臺雅集團老董50億元的羅姓女子，所持有的七期豪宅法拍出現「殺到見骨」價位，市政北一路的知名豪宅「由鉅藏玉」，一戶20樓的高樓層戶別進入3拍，底價經過2次打折後，已下修至3072萬元，換算單價竟然直接掉回「3字頭」。

19小時前

土地交易崩跌34%！　建商不買地轉向聯開、都更案

2025年商用不動產交易熱，但大型土地交易僅1592億元，年減34%。商仲專家表示，雖然建商購地縮手，但看好軌道經濟的發展潛力，多家建商透過結盟合作參與大型捷運聯開、公辦都更等開發案，其中規模最大的就是十四張聯開案。

20小時前

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

台灣「毛小孩經濟」持續擴張，甚至正式成為家庭中新生代成員。房仲統計農業部、內政部數據，全台截至11月的貓狗登記數達20萬7091隻，已遠超同期10.8萬名新生兒，達新生兒2倍以上。專家指出，在房價高漲、生活壓力沉重的時代，年輕家庭延後生育已成常態。

21小時前

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

台積電傳出預計在台灣再投資3座2奈米廠，地點可望落腳南科特定區，台南市府積極推動「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，根據實登顯示，善化區1162.8坪農地，9月以1億4728.6萬元成交，本以為是老農翻身變億萬富翁，沒想到是賠售。

22小時前

有沒有看過小豬洗澡　羅志祥在小巨蛋洗刷刷

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

押寶台積電翻車？南科農地1.4..

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主..

媽媽堅持「要有和室」曝原因！她..

敦北豪宅住戶砸2.2億現金　吞..

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客..

「房市骨折」　建設董事長：全世..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

看了3間房「屋主想賣的原因都一..

青海家樂福大反轉　業者公告「不..

全台僅存「誠品時光」年底收攤　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊..

第七波管制滿週年！10大「反骨..

屏東人變了！近5成棄透天買大樓..

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主..

媽媽堅持「要有和室」曝原因！她..

10月預售量逆轉增32%　信義..

涉詐50億「台版寄生上流」　女..

土地交易崩跌34%！　建商不買..

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價..

押寶台積電翻車？南科農地1.4..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366