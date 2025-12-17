懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

▲買方盼崩盤，賣方仗著通膨、資產保值心態「我不賣最大」，這場拉鋸戰何時打破？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

2025年房市成交量低迷，但房價卻紋風不動，買方盼崩盤，賣方仗著通膨、資產保值心態「我不賣最大」，這場拉鋸戰何時打破？2026年房價會修正，還是搭新青安末班車再衝一波？最新一集《地產詹哥老實說》邀請樂居創辦人李奕農，深度剖析2026年房市走向，並點出兩大觀察指標。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析2026年房市走向。

李奕農觀察：「目前房市二手屋主確實有降價，但多數未降到成本價，以竹北高鐵區為例，房價雖從高點回落，但對比屋主當初低廉的取得成本，賣出仍大賺。」

李奕農直言：「買方因實價登錄透明，期待能以略高於屋主成本價入手，但對漲幅過大的物件接受度低，導致市場『鐵板一塊』。」

房市政策調控，為何房價仍無明顯下跌？李奕農坦言：「除了政策，股市強勁也是原因。」他表示：「股市表現好，屋主無賣房救股壓力，多數傾向少賺但不能賠錢。」

李奕農接著表示：「央行對金流管制嚴格，買方購屋難度提高，目前是『兩股力量僵持』，若央行管制鬆綁，成交量有望回升。」

▲2026年新青安貸款退場，是否衝擊剛需市場？李奕農認為「影響不大。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

2026年新青安貸款退場，是否衝擊剛需市場？李奕農認為「影響不大。」他解釋：「目前新青安申請困難，實質上已接近『沒有新青安』的狀態，預期未來政府仍會推出類似優惠房貸政策，只是優惠力道可能不如現行。」

建商何時降價？李奕農表示，市場上已有建案透過「送裝潢、送家電」變相讓利，後續才可能微幅降價。

展望2026年房市，李奕農提出兩大觀察指標。首先是央行管制是否放鬆，他說：「若鬆綁，將是房市回溫重要訊號，有望迎來買點。」再來是股市表現，他說：「若股市強勁，屋主無急售壓力，房價將維持盤整。」

李奕農總結：「若央行管制持續緊縮，房價可能在年底出現降價，但若逢選舉年央行政策放鬆，或股市持續高檔，房市將呈現盤整量出。」

▲李奕農認為，若央行管制持續緊縮，房價可能在年底出現降價。（示意圖／ET資料照）