「惠宇新聚」復刻高質感建築語彙　3米6挑高宅！共築永續綠意生活

新竹科學園區發展超過40年，龐大的產業動能持續吸引科技企業與高階人才進駐，也推動竹北從早年的新興重劃區，快速成長為北台灣最具代表性的宜居城市，住宅市場隨著人口結構與生活型態轉變，購屋族對於交通便利、生活環境與建築品質的要求明顯提升，《ET即賞屋》主持人朱琦郁實地走訪竹北指標建案「惠宇謙和」，感受惠宇建設堅持的品牌精神與獨到生活美學，這份對建築品質的極致追求，同樣體現在苗栗頭份的全新作品「惠宇新聚」，呈現一條從竹北到苗栗頭份的優質居住選擇路徑。

▲竹北指標建案「惠宇謙和」具備高品質建築與獨到生活美學。

「惠宇謙和」坐落於高鐵新竹站生活圈，具備「出站即到家」的地理條件，通勤不再是負擔，而是可以與舒適居家生活融合在一起，建案的挑高迎賓大廳選用天然石材搭配柔光層次，整體氣勢沉穩且空間感溫潤，回到家令人震撼的並非刻意堆疊的華麗裝飾，而是靜謐大器的專屬氛圍。

▲「惠宇式」的低調高質感，挑高迎賓大廳選用天然石材搭配柔光層次。

設計師特別預留了大片綠意窗景，將自然景觀引入室內，讓住戶無論是在此閱讀談天或是安靜地品嚐咖啡，都能感受到被空間溫柔對待的從容感，這種「惠宇式」的低調高質感，不追求誇張的奢華，讓生活回歸本質，回家成為心靈享受。

▲設計師特別預留了大片綠意窗景，將自然景觀引入室內。

惠宇建設推崇「愛地球、友善鄰里、永續生活」的經營理念，在「惠宇謙和」的規劃設計中，從最基礎的通風採光選擇，到先進的節能工法應用，無一不以環境友善與身心健康為核心出發點，對惠宇而言，建築不應只是冷冰冰的住宅結構，更應該是一個能讓人放鬆、修復疲勞的休息環境，透過建築與自然的和諧共生，讓家不只具備美觀的外殼，更具備支持永續生活的內涵。

▲惠宇建設推崇「愛地球、友善鄰里、永續生活」的經營理念。

這種對未來感的極致追求，現在也延續到了苗栗頭份，惠宇建設憑藉同樣的品牌團隊、品質標準與設計理念，在頭份打造出「惠宇新聚」，該建案不僅擁有與「惠宇謙和」同等級的飯店級公設，同樣強調綠意景觀與空間氛圍的融合。最令購屋族群心動的是，「惠宇新聚」周邊同時具備科學園區的就業機會與成熟便利的生活機能，但在價格定位上，讓年輕的首購族或換屋族，能以更輕鬆、親民的預算，享受與竹北豪宅同等級的品牌價值與生活品質。

▲「惠宇新聚」周邊同時具備科學園區的就業機會與成熟便利的生活機能。

▲「惠宇新聚」選用高質感且具備優異收納功能的廚具。

在室內規劃上，「惠宇新聚」展現了極致的坪效美學，室內空間規劃樓高達3米6，讓家的尺度在垂直方向上放大，不僅空間感「高人一等」，也提供住戶更多元的裝修可能性與收納機能。此外，針對現代人重視的健康與安全，「惠宇新聚」在廚房配置上也極具巧思，選用高質感且具備優異收納功能的廚具，並特別設置中段照明，體現對下廚者的細膩貼心，廚房採用雙口IH感應爐，無明火造成的安全隱憂，不僅美觀且易於清潔，更符合當代社會對健康烹飪的追求。

▲「惠宇新聚」室內空間規劃樓高達3米6，有更多元的裝修可能性與收納機。

從竹北的「惠宇謙和」到頭份的「惠宇新聚」，惠宇建設持續用空間收藏美學，用建築訴說生活的故事，不論居住在何處，住戶都能深深感受到同樣的品牌溫度，惠宇始終堅持「讓建築回歸生活」，讓居住其中的每一刻，都成為一段美好的生活體驗。

