台中房價進入6字頭　惠宇顏定滄：30坪將成主流

▲▼ 惠宇mori,惠宇碧柳,機捷特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區「惠宇碧柳MORI」完工記者會，2198坪大基地，延續開發商創造的綠建築。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣品牌建商惠宇建設今（11）舉辦機捷特區「惠宇碧柳MORI」完工記者會，2198坪大基地延續開發商創造的綠建築，惠宇建設總經理顏定滄則認為：「當台中市房價進入6、7字頭的時候，房屋坪數越來越小是趨勢，但公設會越來越精緻。」

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

機捷特區的「惠宇碧柳MORI」全案因在疫情期間設計規劃，公共空間不僅無障礙也0接觸，全自動門設計，從大門到家門雙手都能解放，連垃圾場都媲美五星級，同樣0接觸就能倒垃圾，相當驚艷。

▲▼ 惠宇mori,惠宇碧柳,機捷特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲垃圾場也是媲美五星級，0接觸就能倒垃圾。（圖／記者陳筱惠攝）

甚少出面的惠宇建設總經理顏定滄表示：「其實現階段，年輕人買房要買得有尊嚴，在房價高的情況下，除了空間要滿足，也要住得有空間、有品味，當台中市房價進入6、7字頭的時候，迎合總價市場，房屋坪數越來越小是趨勢，但公設必須越來越精緻。」

對於房市，顏定滄則說：「關稅、限貸令，這些都是我們不能控制的，說實話房市從SARS一路好到今天，多頭20年，房價上漲很正常，問題就出在財富不平均。」

▲▼ 惠宇mori,惠宇碧柳,機捷特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著房價飆漲，購屋門檻持續提高，小坪數具有低總價特性。（圖／記者陳筱惠攝）

對於房價，他也說：「缺工之下，房屋興建要多50%時間、營建廢棄物支出也是多50%，10年前一坪模板5000元、現在1.2萬元，水電10年前一坪1.5、1.6萬元，現在動輒3.6萬元，唯一趨緩的成本是鋼筋，但因法規加強箍法，用量變多等於沒降，在商言商，房價下降機率不大。」

對於小宅當道，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出：「隨著房價飆漲，購屋門檻持續提高，小坪數具有低總價特性，無論是出租或轉售都相對容易，才會受到購屋民眾青睞，房價自然也會出現拉升情況，因應人口人數精簡與房屋價格上揚，市場上新建案坪數也越來越精簡。

▲▼ 健身房 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲惠宇建設總經理顏定滄則認為：「當台中市房價進入6、7字頭的時候，房屋坪數越來越小是趨勢，但公設會越來越精緻。（圖／記者陳筱惠攝）

陳傑鳴提醒，雖然小宅具備「低總價、好脫手」的優勢：「但仍須留意格局規劃與生活機能，否則日後轉手或自住舒適度都可能受到影響。避免因『坪數迷思』而忽略長期居住品質。」

因應高房價高通膨，惠宇建設提出靜音革命、上配管工法、ESG節能、外牆排煙排氣、宜居建築與零接觸社區，以ESG節能為例，採用電能回生轉換電梯，電梯下行時充電，供應下次上行時的部分電力，打造智慧社區。目前惠宇建設於14期，位於水湳生態公園第一排的「惠宇仁平MY PARK」銷售突破8成，據了解，明年惠宇建設新案還有13期與單元四個案。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

關鍵字：台中房市小宅建設市場惠宇機捷特區30坪

