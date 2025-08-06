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拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲現在買房申貸困難，該如何讓自己成為A級客戶？購屋族可以做哪些準備？（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

現在買房申貸困難，該如何讓自己成為A級客戶？購屋族可以做哪些準備？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房市專家何世昌、《CWC財商講堂》主理人C大，除了闡述當前房貸市場狀況，也分享許多案例，並給予聽眾實質的建議。

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，搞懂如何讓自己成為銀行眼中A級客戶？

節目一開始，何世昌就直言：「分手的理由都是假的，只有分手是真的。」他說明：「現在房貸水位就是低量，銀行往往只能找一堆的理由來拒絕客戶，已經沒有統一的標準了，拒貸的理由都是假的，只有拒貸是真的，銀行只把額度留給他們想要的客戶。」

何世昌舉例：「過去常見的收支比為10倍，身邊有位朋友要買房，他年收入超過100萬元，照理說是可以輕鬆申請到新青安1000萬元，但問了A銀行只願意放75成、利率達2.185%，問了B銀行雖然可以給最低利率，但成數只有7成，買房申貸困難的亂象將持續上演。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲何世昌（左）坦言，現在銀行房貸拒貸的理由都是假的，只有拒貸是真的。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

什麼樣的客戶，是銀行喜歡的？C大直言：「簡單來說，就是要有錢，職業方面越穩定越好，像是百大企業、軍公教、醫生等等，現在銀行真的越來越嚴，就連老師都還會去進一步了解，任職於公立或私立，這間學校穩不穩定。」

此外，C大提醒：「要辦房貸之前，不要輕易換工作，這也可能影響銀行對於客戶穩定性的評分，除非是換到更好、收入更高的工作。」至於攤販，C大說：「也要去想辦法舉證收入，像是每隔兩天就把收入存入。」

何世昌舉例：「可以努力成為銀行的VIP客戶，但其標準也不太一樣，或至少也盡量與銀行多往來，我有一個朋友，過去向銀行借了4次信貸，並都有按時還款，申請房貸時就相當順利。」

信用紀錄相當重要，C大分享：「我朋友存款有8位數，財力足夠，要申請800萬元貸款的時候，就只因為出國刷了4000元卡費忘記繳，就因此稍微影響到了房貸條件。」何世昌補充：「申請房貸前，要把信用貸還清，如果沒有錢還，可以用股票質押先把信貸還掉。」

C大補充：「每家銀行對股票資產認定的方式不同，有銀行每100萬元股票就認定月收4萬元，也有銀行只認5000元，但無論如何，就是盡可能把所有資產都提供給銀行，並在申貸房貸前半年～1年的時間，把自己的信用狀況搞好。」

何世昌表示：「除了存款，股票、黃金、保險等資產證明，也可以找一般保證人、連帶保證人，或是提供擔保品，而這擔保品可以不用是自己的財產，像是父母的房子等等都是可以的。」

▲▼房貸,銀行,利率,成數,房貸壽險,地政士。（圖／記者陳建宇攝）

▲在買房申貸貸款前半年～1年，一定要把自己的信用條件搞好。（示意圖／ET資料照）

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關鍵字：房貸信用銀行信貸申貸何世昌CWC財商講堂C大地產詹哥老實說

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