豐原38年戲院熄燈2年　10地主達共識「每月60萬招租」

記者陳筱惠／台中報導

位於豐原廟東商圈熱鬧的中正路上，創立於1985年的「豐源國際影城」2023年底歇業時引起不少在地人感嘆，時序來到2026年，該戲院共計10位地主也不等了，開出月租金60萬元的條件招租。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

▲位於豐原廟東商圈的「豐源國際影城」2023年底歇業時引起不少在地人感嘆，該戲院共計10位地主也不等了，開出月租金60萬元的條件招租。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於豐原廟東商圈核心地段、創立於1985年的「豐源國際影城」在2023年底因疫情衝擊、好萊塢罷工缺片及家族傳承考量正式熄燈後，這棟承載山城居民38年回憶的指標性建築於2026年傳出最新動向。

該建物由約10位地主共同持有，日前正式以月租金60萬元的條件掛網招租，實地走訪，該址位處豐原最繁華的中正路與廟東商圈交會點，過去豐源國際影城吹熄燈號後，業者受訪表示，受新冠肺炎疫情2、3年來影響，電影院開門營業就是賠錢，加上電影院租約到期，才決定停業。

▲「豐源國際影城」整棟5層樓，由3門牌串起，共計442坪的使用面積，月租開價60萬元 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

「豐源國際影城」整棟5層樓，由3門牌串起，共計442坪的使用面積，月租開價60萬元，拆算單坪租金落在1381元上下，對此，在地房仲涂萬金說明：「以廟東商圈這邊的商業區建物來說，該物件並不算太貴，但高總價月租金對一般行業門檻高，加上近年豐原廟東商圈人潮相較於10年前走冷，大環境影響下，待租期可能要拉得比較長，也不排除該建物將走租售並行的模式試試水溫。」

不過，涂萬金也認為，該點仍有相對條件可以吸引較適合具備強大集客力的大型運動旗艦店、連鎖藥妝百貨或複合式餐飲集團進駐，或是醫美行業，可支撐高額成本，不過目前內部仍是影院設施，要承租也要花大筆改裝成本。

豐原在地居民陳先生說：「雖然大家總笑戲院舊、笑它票價便宜但設備普通，但當時那是我們山城唯一可以隨時想看大片就去的地方，那整棟樓黑漆漆地在那邊兩年了，每次路過心裡都覺得空空的，好像一個時代就這麼結束了。」

陳先生說：「其實不在乎是誰要進駐，不管是運動品牌還是連鎖大店都好，只要燈能再亮起來、人潮能再回來就好，真的不希望看著全豐原最熱鬧的地方就這樣一直荒廢下去。」

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法