公婆送小姑500萬+新北市房「尪只有機械車位」她心寒！網：更值錢

▲老公明明是獨子，卻連一間房都沒有拿到。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

家產應該怎麼分，一直是家庭的潛在引爆點。一名人妻透露，丈夫身為家中獨子，卻分得極少財產，只有一個機械車位，兩人還得擠在40年的舊公寓房子裡，反而遠嫁西班牙的小姑獲得500萬資產，與一棟新北市房子、車位，讓她感到不平衡。對此，有人認為長輩有分配自由，也有人幫原PO分析，認為她其實不虧。

小姑遠嫁卻拿大筆家產 原PO坦言「後悔結婚」



人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」社團發文，小姑遠嫁西班牙，拿走500萬元現金、另獲贈新北市的房產及精華地段車位；反觀丈夫身為獨子，僅獲一個機械式車位。

兩人目前擠在一間40年屋齡的分租老公寓裡，「我們住比較大間的，另外兩間租人」，產權跟房租都是公公的，「覺得不公平要先生去爭取但他不敢，是我太貪心了嗎？」

她坦言，當初是因丈夫誇口家境優渥才決定結婚，現在卻連生孩子都感到猶豫，「不要怪我會想公婆的錢，在娘家苦太久，當初沒和先生結婚時，他便在我面前炫耀他家財產，我若沒結婚我敢說自己還是單身貴族，現在很後悔。」

網友替原PO分析 老屋潛在價值未必輸



貼文曝光，有人認為長輩想把錢給誰，是長輩的決定，「父母的錢是父母的，他們要給誰無權過問，自己想要自己賺」、「又不是你們的錢，有什麼公平不公平…持有人想給誰就給誰」。

也有人分析，雖然原PO目前住的是老舊公寓，但若該地段在雙北精華區，潛在價值甚至可能高於小姑所拿的現金，「如果未來都更，價值上看破千萬也不是夢」、「在台北老公寓殘值破千萬欸」、「免房租住在台北已經省一大筆」、「如果舊公寓賣掉超過500萬，妳要分給小姑嗎？」