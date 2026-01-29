在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

記者張雅雲／高雄報導

高雄鹽埕有間商旅，買家2014年入手後，還沒開幕就被法拍，幾經轉手，1天都沒營業過，已空置10年，2024年出現新租客，每年以900萬元租金承租，近期將開幕，扣掉免租金期，租金已先燒了560萬元。信義房屋專家表示，新商旅採輕資產模式，加速搶進觀光熱區。

▲高雄鹽埕有間商旅，買家2014年入手後，還沒開幕就被法拍，幾經轉手，1天都沒營業過，已空置10年，近期即將開幕。（圖／記者張雅雲攝）

「微風行旅」位於五福四路，屋齡55年，基大開發股份有限公司在2014年購入，2017年重新拉皮後，開設臉書粉專，預計開設新商旅營業。不過1天都沒營業過，2018年2月就被法拍，最終3拍在2024年拍出，由投資公司「笙昌有限公司」以2億2785萬元得標。

▲1樓牆面被畫上塗鴉，近期大樓外觀悄悄換上新的「嬉月地景酒店」招牌。（圖／記者張雅雲攝）

當時該大樓已空置10年，連1樓牆面都被畫上塗鴉，2024年6月出現新租客以月租金75萬元承租，創下鹽埕有公布的實價月租金最高紀錄，租期16年，第1年為優惠免租期，2025年6月租金開始起算。

近期大樓外觀悄悄換上新的「嬉月地景酒店」招牌，2月1日將開幕，換算下來新租客起碼空了近20個月，扣掉免租金期，若以月計算至2026年1月底，租金已先燒約560萬元。

▲鹽埕區因為有亞灣題材加持，又有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等景點帶動，觀光客基本盤相當穩定。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店專員張峰旗表示，鹽埕區因為有亞灣題材加持，又有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等景點帶動，以及輕軌、捷運設立，交通非常方便，近年又是舉辦不少大型演唱會的熱門景點，觀光客基本盤相當穩定，近年陸續吸引具規模的新商旅進場。

若以一般透天型店面行情來看，鹽埕目前多落在月租約3萬到5萬元區間；但商旅屬「整棟承租」的特殊產品，租金單坪落在500~700元。

▲鹽埕商旅空置10年時間軸。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，相較以往業者直接買大樓改做商旅，購買成本高、資金壓力大，若改採承租、投入裝修再經營，新商旅不用一次付出龐大資本買地蓋屋，只要用租的就能卡位。

張峰旗說：「重點是『輕資產』，不用把資金卡死在固定成本上，吸引愈來愈多新商旅進駐。」未來高雄在觀光持續發展的前提下，先租大樓再改商旅的模式可望陸續增加。

