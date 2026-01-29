ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2025比2016更艱困？　一表看懂10年「買房環境」大不同

▲▼高雄,南部,過年,返鄉,看屋,2房,鳥籠 。（圖／記者張雅雲攝）

▲全台房市在2025年跌入低谷，成交量持續低迷，雖然尚未跌破2016年歷史最低量24萬棟，但市場氣氛已明顯轉冷。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市在2025年跌入低谷，成交量持續低迷，雖未跌破2016年歷史最低量24萬棟，但市場氣氛已明顯轉冷。外界普遍將關鍵指向央行的選擇性信用管制，不過，若對照2016年時空背景，專家分析，同樣低量格局，2025年是在經濟成長支撐下，出現罕見的「價量背離」。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

2016年、2025年買賣移轉棟數分別為24萬5396棟、26萬1308棟，為歷史最低與9年來新低量，住商機構盤點2016年與2025年的價量表現、利率水準與經濟成長等指標發現，同樣低量格局，卻在經濟成長支撐下，2016年是「價量背離」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，2016年處於經濟疲軟期，房市修正屬於景氣循環的一環；相較於2016年的經濟疲軟，2025年在AI帶動下，經濟表現搶眼，股市也創新高，股房連動未發生和央行選擇性信用管制密不可分，面對2026年AI續行，但房市卻奄奄一息。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也提醒，不能忽略房價基期早已不可同日而語。相較2016年，全台新案平均成交單價幾乎翻倍成長，同時五大行庫房貸利率仍維持高檔，對一般受薪階級而言，不僅購屋門檻高築，房貸壓力也明顯放大。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2016與2025年各項指標比較。資料來源：內政部、實價登錄、央行、主計總處、住商不動產。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

在薪資漲幅追不上房價與通膨的情況下，購屋「痛苦指數」恐怕持續攀升。他分析，2016年經濟成長率僅1.51%，加上房地合一稅上路，房市進入修正期；但2025年景氣亮眼，房市卻因央行政策而量縮，股市高漲下的熱錢仍在場邊游走，政府管控若過早鬆手，反而可能引爆報復性反彈。

不過，對自住買方而言，央行打房態勢明確，成交量急凍後，價格已進入盤整期，市場結構也罕見往買方傾斜。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智指出，目前真正壓抑市場買氣的因素，不只高房價、限貸，還有金融端的「實質收傘」。近1年新貸戶房貸利率普遍落在2.5%以上，銀行對寬限期、轉貸條件同步趨嚴，資金成本已實際反映在買方行為上。

陳揚智直言，過去不少購屋人靠低利與寬限期上車，但在銀行態度轉硬後，這種方式正快速消失，若民眾未提早盤點自身現金流與長期負擔能力，一旦景氣出現波動，財務風險恐將全面浮現。

關鍵字：房市低迷成交量央行管制高房價購屋壓力

