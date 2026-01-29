12位屋主挺住！　「文具南霸天」最老門市開2.6億求售10年

記者張雅雲／高雄報導

有「文具南霸天」之稱的「九乘九文具專家」從高雄起家，門市如今遍地開花。位於博愛一路的博愛店1999年開幕，在地營業已26年，是目前九乘九全台營業中門市最早開幕的老店。屋主自2015年開出2.68億元對外求售，10年來開價未調整，至今仍銷售中。

▲「九乘九文具專家」博愛店1999年開幕，在地營業已26年，是該品牌最早開幕、至今仍持續營運的門市（圖／記者張雅雲攝）

「九乘九文具專家」是高雄起家的文具連鎖店，有「文具南霸天」之稱。官網顯示，該品牌1996年開出首間門市，地點未透露，博愛店1999年開幕，至今已在地經營26年，是目前全台營業中門市最早開幕，不少高雄人都是從小買到大。

▲最熱鬧的博愛路為高雄市中心南北向交通要道，貫穿北高，車流、人流量大。（圖／記者張雅雲攝）

博愛店位於高雄博愛一路，在地仲介透露，該店從2015年開始出售，當時開價2.68億元。最新銷售資料顯示，該店為地上3樓透天，屋齡33年，地坪106.18坪、建坪306.18坪，一路賣了10年，開價仍是2.68億元，土地使用分區為商5，換算土地單價252.4萬元。據查，該店為2004年買賣取得，當時實登未上線，成交價未公布，共有12位所有權人共有。

▲附近就是台鐵、捷運共構的高雄新車站，近年成高雄購屋熱區。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產高雄站前美家加盟店店東才毓仁表示，該店位於角地具備稀有性，加上廣告能見度高，以周邊租金行情預估，整棟月租金約30~35萬元上下，換算投報率約1.3~1.5%。

▲「九乘九文具專家」博愛店出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產三民後驛加盟店店東潘年壕表示，後驛生活圈為高雄早期發展區段，生活機能成熟，屬於高雄車站後站範圍，最熱鬧的博愛路為高雄市中心南北向交通要道，貫穿北高，車流、人流量大。交通則有捷運紅線後驛站，以及台鐵、捷運共構的高雄新車站，又有高鐵南延議題，近年成高雄購屋熱區。

人口密集度高帶動商圈發展，博愛路沿線以透天店面為主，在地消費力穩定，店面空租率低，透天換算地價，單坪落在每坪150萬元上下，若具整合開發效益，建商整合收購的天花板價約250萬元，外界預估，若能整合新推案，開價也要45萬元上下。

