房東狂漲租金！　台積電工程師扛不住喊睡車上

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

不少人以為新竹科學園區工程師薪資優渥、福利好，卻忽略他們經常超時工作、身心俱疲。最近更有台積電工程師在網路發文，因為房租連漲，竟認真思考要住在車上省錢。這話題引來大批網友討論，甚至還有過來人分享「車宿」絕招，教原PO怎樣睡得更舒服。

竹科爆肝生活與租屋困境

大家常覺得竹科工程師的收入高到讓人羨慕，其實背後是爆肝加班、工時超長換來的。最近一名台積電工程師在Dcard論壇發文，直言自己工作兩三年，房租卻被房東連續調漲，讓他苦不堪言。他甚至苦笑說，與其被房東剝削，不如考慮直接住在自己的轎車裡。

這位工程師分析，如果買一台小型轎車，每週有三天停在公司地下停車場，其他時間就開車回老家洗衣服、補給，日常則善用公司健身房洗澡、員工餐廳解決三餐，下班再移車，或換到其他廠區停車場以免違規。這樣算下來，竟然比租房還省錢，還能隨時回公司加班。他也感嘆，白天被公司壓榨，晚上又被房東壓榨，真是身心俱疲。

▲竹科新貴進駐引移居熱潮。寶山區交通與環境優勢成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

爆肝高薪vs房租壓力 網友大開眼界

這篇貼文立刻引爆網友熱烈回應，有人直呼「都進竹科了居然要睡車上，太誇張！」還有人建議，最好自己先去停車場看看有沒有其他工程師也在車上睡，不然就先試試看。而有網友半開玩笑地說，「這樣等於是在做空新竹房地產，政府不會放過你」，還有人提醒「油車這樣停一下就沒電了，得買特斯拉才行。」

還有其他人分享各種「車宿」生活技巧，比如下班直接刷卡躺行軍床，早餐靠販賣機，中晚餐吃公司團膳，健身房洗澡，週末搭車回家。甚至有人自爆，在公司睡了三個月，不僅冷氣免費，連油錢都省下來，別人塞車他則從容準備上班。有人更建議，臉皮厚一點還能去旁邊蝦皮智取店睡，有冷氣又舒服。

工程師的真實生活

這場討論讓外界看到竹科工程師光鮮背後的現實困境。雖然薪資高，但工時長、壓力大，連居住都得精打細算。有人以為他們過得輕鬆，其實每一分錢都要爆肝、用各種生活技能換來。