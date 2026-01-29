台南社宅「宜居小東」開箱　3150人搶租！最快6月可入住

▲社宅宜居小東3150人搶租。（圖／台南市都發局）

記者許凱彰／台南報導

台南市社會住宅指標案件「宜居小東」已於12日截止受理申請，招租戶數共376戶，累計申請案件達3150件，招租反應相當熱烈。為確保工程品質與後續入住安全，台南市長黃偉哲偕同都發局代理局長林榮川以及林洲民建築師，22日親赴宜居小東社宅現地進行「開箱」，實地巡視建築細部與公共空間配置情形。

黃偉哲表示，「宜居小東」為市府興辦的第3座社會住宅，屬市府自辦興建之公共工程，基地鄰近台南火車站與成功大學校區，西側緊鄰台南公園，兼具交通便利、學區資源與優質休憩環境，可謂市中心精華區中的社會住宅。

此外，宜居小東配合中央婚育家庭租屋協助政策，特別推出「婚育戶保障10%」方案，以具體行動支持青年成家與育兒家庭，打造更友善的居住環境。

都發局代理局長林榮川指出，「宜居小東」自規劃興辦以來即獲得市民高度關注，是台南社宅推動歷程中的重要指標案件。全案在建築與空間規劃上兼顧生活機能與社會照顧需求，1樓設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，地下停車場則由交通局委外經營公共停車場，結合托育、長照與生活服務機能，不僅滿足不同年齡層住戶需求，也讓社會住宅成為與社區共融、共好的生活場域。

都市發展局補充說明，「宜居小東」社宅預計於6月起陸續入住，目前已進入資格審查階段，後續將依序辦理通知民眾補正資料、評點與抽籤、看屋選屋及簽約等相關作業。