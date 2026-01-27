地價回頭、交易腰斬！　業界認：2026將成「最冷土地年」

記者陳筱惠／台中報導

土地市場熱度明顯降溫，統計實價登錄數據顯示，南屯區2025年土地交易呈現「價量雙減」態勢，平均單價由2024年的53.05萬元下滑至43.04萬元，跌幅達18.8%。交易量更從464筆腰斬至263筆，建商購地轉趨觀望。

▲受到央行信用管制與房貸緊縮政策持續發酵，土地市場熱度出現明顯降溫，但在地建商仍趁勢撿便宜進場佈局。（圖／記者陳筱惠攝）

回顧2024年，南屯區土地市場氣勢如虹，指標性交易如大進段860地號等7筆，由興富發集團相關企業以單價268.66萬元掃下，創下區域高點，主要著眼於捷運南屯站周邊的危老整合利基。

然而進入2025年，市場氛圍物換星移，2025年最高單價紀錄落在「大新段382地號」，單價僅剩185萬元，與前一年度的地王行情相比落差顯著。

得業地產黃博盛分析：「當房市進入空頭格局，建商面臨餘屋貸款壓縮、開工時程壓力及稅賦成本上升，目前確實開發商追價意願已蕩然無存。」

▲雖然部分精華段地主仍對房價抱有期待，但建商受限於購地貸款僅餘4成，且18個月內須開工的條款，導致資金周轉壓力大增。（圖／記者陳筱惠攝）

以南屯區地價來說，平均單價由2024年的53.05萬元下滑至43.04萬元，不過實價統計數據包含農地、畸零地交易，雖不能代表完整行情，但整體大趨勢確實顯示跌幅達18.8%。

即便如此，仍有建商趁勢出手。單元二永富段，一塊655坪的住一之Ｂ土地，仍成交4.1億元，換算單坪價格來到62.8萬元，經查，基地上已掛上在地建商京祐建設的看板。

資深房仲廖香婷分析：「過去永富段最高土地單價來到90萬元，為『國聚之鑄』基地，雖然容積計算不相同，但以相同的土地使用分區來看，過去也創造過81萬元的高單價，此次以單價62.8萬元成交，除了地點條件外，地價也是相當大的誘因。」

觀察這2年的統計數據，2025年的平均單價下滑，除了大環境影響，也與交易區域的移轉有關，市場觀察，目前土地市場呈現「價支撐、量崩潰」的狀況。雖然部分精華段地主仍對房價抱有期待，但建商受限於購地貸款僅餘4成，且18個月內須開工的條款，導致資金周轉壓力大增。

「2026年恐成台中近10年最冷的土地年，」業界人士坦言，隨著多家上市櫃建商宣布暫緩購地，南屯區這類過去的「掃地機器人」熱區，未來1年將以自用型買家或企業總部需求為主，地價單價要再創高峰，短期內難度極高。

▲以南屯區地價來說，平均單價由2024年的53.05萬元下滑至43.04萬元，整體大趨勢顯示跌幅達18.8%。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

