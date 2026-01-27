ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

地價回頭、交易腰斬！　業界認：2026將成「最冷土地年」

記者陳筱惠／台中報導

土地市場熱度明顯降溫，統計實價登錄數據顯示，南屯區2025年土地交易呈現「價量雙減」態勢，平均單價由2024年的53.05萬元下滑至43.04萬元，跌幅達18.8%。交易量更從464筆腰斬至263筆，建商購地轉趨觀望。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

▲▼ 單元二,京祐建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲受到央行信用管制與房貸緊縮政策持續發酵，土地市場熱度出現明顯降溫，但在地建商仍趁勢撿便宜進場佈局。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2024年，南屯區土地市場氣勢如虹，指標性交易如大進段860地號等7筆，由興富發集團相關企業以單價268.66萬元掃下，創下區域高點，主要著眼於捷運南屯站周邊的危老整合利基。

然而進入2025年，市場氛圍物換星移，2025年最高單價紀錄落在「大新段382地號」，單價僅剩185萬元，與前一年度的地王行情相比落差顯著。

得業地產黃博盛分析：「當房市進入空頭格局，建商面臨餘屋貸款壓縮、開工時程壓力及稅賦成本上升，目前確實開發商追價意願已蕩然無存。」

▲▼ 雙橡園1518,單元二鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲雖然部分精華段地主仍對房價抱有期待，但建商受限於購地貸款僅餘4成，且18個月內須開工的條款，導致資金周轉壓力大增。（圖／記者陳筱惠攝）

以南屯區地價來說，平均單價由2024年的53.05萬元下滑至43.04萬元，不過實價統計數據包含農地、畸零地交易，雖不能代表完整行情，但整體大趨勢確實顯示跌幅達18.8%。

即便如此，仍有建商趁勢出手。單元二永富段，一塊655坪的住一之Ｂ土地，仍成交4.1億元，換算單坪價格來到62.8萬元，經查，基地上已掛上在地建商京祐建設的看板。

資深房仲廖香婷分析：「過去永富段最高土地單價來到90萬元，為『國聚之鑄』基地，雖然容積計算不相同，但以相同的土地使用分區來看，過去也創造過81萬元的高單價，此次以單價62.8萬元成交，除了地點條件外，地價也是相當大的誘因。」

觀察這2年的統計數據，2025年的平均單價下滑，除了大環境影響，也與交易區域的移轉有關，市場觀察，目前土地市場呈現「價支撐、量崩潰」的狀況。雖然部分精華段地主仍對房價抱有期待，但建商受限於購地貸款僅餘4成，且18個月內須開工的條款，導致資金周轉壓力大增。

「2026年恐成台中近10年最冷的土地年，」業界人士坦言，隨著多家上市櫃建商宣布暫緩購地，南屯區這類過去的「掃地機器人」熱區，未來1年將以自用型買家或企業總部需求為主，地價單價要再創高峰，短期內難度極高。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲以南屯區地價來說，平均單價由2024年的53.05萬元下滑至43.04萬元，整體大趨勢顯示跌幅達18.8%。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

關鍵字：南屯土地台中房市土地交易房貸緊縮價格下跌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

開箱「陶朱隱園」！月維護金上看800萬　首批「百萬住客」現身

全台最貴豪宅「陶朱隱園」頗為神秘，在去年正式售出首戶，17樓單戶總價11.1億元，單價364萬元。今（27日）「陶朱隱園」內部首次開箱，包括1樓生態庭園、360度大廳、停得下救護車的電梯、坐擁瀑布景觀的游泳池，及身價百萬的池中錦鯉，處處是亮點。

11分鐘前

市中心老屋鍍金　建商砸2.7億入手83年南高老透天

市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，高雄市政府生活圈2棟屋齡83年老透天，一口氣出現轉手交易，成交價達2億7679萬元，據查，新買家為富樂富建設以曾姓自然人名義入手，信義房屋專家表示，該區屬於南高蛋黃區，土地供給幾近飽和，多靠整合透天入手。

2小時前

老司機少一處逍遙地　新北人2.8億買嘉義老牌MOTEL

歐遊國際連鎖精品旅館嘉義館位於嘉義市西區，根據《Google Maps》最早街景顯示，經營最少15年，堪稱當地老字號MOTEL，去年11月突無預警結束營業，根據實登，該棟汽旅10月以2億8268.6萬元轉手，據查，新買家為新北市自然人。

4小時前

地價回頭、交易腰斬！　業界認：2026將成「最冷土地年」

土地市場熱度明顯降溫，統計實價登錄數據顯示，南屯區2025年土地交易呈現「價量雙減」態勢，平均單價由2024年的53.05萬元下滑至43.04萬元，跌幅達18.8%。交易量更從464筆腰斬至263筆，建商購地轉趨觀望。

5小時前

雙北最便宜捷運宅「北市2站入列」　單價4字頭買得到

雙北房價最親民的10大捷運站出列，每坪均價落在34.4~45.7萬元間，其中淡水區、新莊區皆有3站入榜。而台北市也有2站入榜，都位於北投區，顯示捷運中後段站點仍有具備競爭力的「親民價格區」。

5小時前

市心到衛星城鎮　台中5大「生大於死」區出爐　

全台受少子化影響，人口自然增加率普遍走低，但台中市總人口數已達286萬8465人，持續朝287萬大關邁進。進一步分析各行政區結構，北屯、南屯、沙鹿、潭子、大雅等5區，仍維持「出生大於死亡」的正成長態勢。

6小時前

東京「紙片屋」最窄只有60公分！　上廁所要出門

在寸土寸金的日本東京，驚人的極窄紙片屋再度引發熱議，這棟練馬區的建築外型宛如大型黃色骨牌，最窄處不到2英尺（約60公分），卻能在只有一個停車位大小的土地上蓋起地下一層、地上五層的建築物，且能容納4戶人家。

22小時前

六都2.1萬件租補溢領「要繳回」　國土署：可協議分期

近日有部分民眾收到政府公文，通知須補繳溢領的租屋補貼，對此內政部國土署表示，去年以六都為例，溢領件數約2.1萬件，民眾如有分期需求，可依機制協議分期或延長返還期限。

22小時前

霍諾德攻頂101後　網友點「第二高樓」藏魔王關

美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手爬上台北101制高點，完成挑戰後，驚險畫面在全球瘋傳，不少網友開始敲碗霍諾德攻頂全台第2高樓「高雄85大樓」，高度約347.5公尺，在地人直言，最後一段塔頂避雷針又細又長，難度超高。

23小時前

台灣常地震！他陷兩難「不知要不要買房」：不買風險比較小？

在房價高漲與地震頻繁的背景下，是否一定要在台灣買房，成了不少人心中的難題。近日就有一名男網友發文表示，身邊朋友對買不買房意見兩極，讓他很想知道，現在到底要不要買房？貼文曝光後，引起討論。

23小時前

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

天母最高豪宅「唯一待售戶」身價..

新電視太大！吊車出動「空運搬進..

資深房仲：從買房那一刻「人生慢..

弟弟夫妻檔買房差100萬「哥哥..

租屋處漏水！男自付31萬修理　..

好無奈！　台科大名師遭求償20..

衝動買房「65K房貸繳不出來」..

8年毛胚屋價漲逾800萬　「只..

工程師「月薪12萬」仍買不起房..

霍諾德攻頂101後　網友點「第..

ETtoday房產雲

最新新聞more

開箱「陶朱隱園」！月維護金上看..

市中心老屋鍍金　建商砸2.7億..

老司機少一處逍遙地　新北人2...

地價回頭、交易腰斬！　業界認：..

雙北最便宜捷運宅「北市2站入列..

市心到衛星城鎮　台中5大「生大..

東京紙片屋最窄只有60公分　上..

六都2.1萬件租補溢領「要繳回..

霍諾德攻頂101後　網友點「第..

台灣常地震！他陷兩難「不知要不..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366