台灣常地震！他陷兩難「不知要不要買房」：不買風險比較小？

網搜小組／曾筠淇報導

在房價高漲與地震頻繁的背景下，是否一定要在台灣買房，成了不少人心中的難題。近日就有一名男網友發文表示，身邊朋友對買不買房意見兩極，讓他很想知道，現在到底要不要買房？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「地震頻繁的台灣到底是不是一定要買房？」為題發文指出，周遭朋友大致分成兩派，一派認為台灣房價早已脫離基本面，在少子化、人口下滑的情況下，買房風險極高，不如租屋，把資金拿去投資ETF或股市比較實在。

另一派則認為．台灣土地有限、人口密集，政府不可能放任房價崩盤，且有房才有安全感，不買房反而會被通膨慢慢侵蝕資產。不過PO也坦言，仔細思考後又覺得買房未必全然安心，因為若遇到火災或地震導致房屋倒塌，保險理賠通常有限。

此外，原PO也認為，現實情況是，不買房會被說是躺平族，想買房又得背負30年房貸，然後想住雙北買不起，中南部又擔心工作機會，現在到底要不要買房？是不是不買房，風險才比較小？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是啊，郊區鄉鎮凋零洗盡，剩下人口全往大城市擠」、「有人會說老了租不到房子，但是我在想等我老了後台灣不都只剩老人比較多嗎」、「所以我都買雙北921以後的房子，買不起的終究要回鄉下祖厝」、「買在桃園啊」。