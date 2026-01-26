ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

迎向36年！皇翔建設「Open More城市共好」回應未來想像

迎向36年 皇翔建設「Open More城市共好」 持續以公眾性實踐 回應城市的未來想像（圖／皇翔建設提供）

▲「保二總隊公辦都更案」基地圍籬以「無牆美術館」公共策展概念，開啟與城市的對話。

圖、文／皇翔建提供


在快速變動的城市節奏中，城市開發早已不只是量體的完成，更是一種回應社會、連結人群的公共行動。皇翔建設迎向36年，持續秉持公眾意識信念，投入都市更新與公共合作，透過一系列具公眾性與公益價值的實踐，為城市注入更具溫度與韌性的生活想像。

近年，皇翔建設積極參與多項公辦都市更新計畫，於開發之初即將「城市共好」納入核心思考，不僅關注居住品質，更著眼於公共設施、社會照顧與社區關係的公眾議題，其中，「保二總隊公辦都更案」由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，在皇翔建設全力響應與投入下，推動城市土地活化，重塑區域量能，並將都市更新行動延伸至公共與教育層面。首屆《皇翔 Open More 校園繪畫比賽》得獎作品，於「保二總隊公辦都更案」基地圍籬以「無牆美術館」公共策展概念對外展出，讓孩子的創作成為城市更新過程中與鄰里對話的公共語言，也使「城市共好」的心念在社區中持續發酵，獲得廣大回響。

正因這份來自城市與校園的正向回應，皇翔建設再度攜手學校與社區，舉辦《第二屆皇翔 Open More 校園繪畫比賽》，並將創作主題聚焦於『不一樣的中和』，邀請學生以畫筆描繪心中所看見、所期待的城市樣貌。透過純真的視角，孩子們重新詮釋熟悉的生活場景，勾勒對中和未來的想像與願景。本屆比賽優選作品亦持續於「保二總隊公辦都更案」基地圍籬展出，讓藝術走進城市日常，陪伴都市更新的每一個階段。皇翔建設期盼，透過持續性的校園與社區行動，將美好的種子深植城市土壤，讓「城市共好」不只是一個理念，而是被不斷看見、感受與傳承的城市價值。

未來，皇翔將持續以公眾為起點，串聯公共價值、文化能量與社會關懷，為下一個世代留下更美好的生活風景。

關鍵字：皇翔建設城市共好保二總隊公辦都更案無牆美術館公共策展

高雄打催生牌！　大寮「婚育宅」154戶7月招租

高雄開出「婚育宅」政策第一槍！高雄市長陳其邁宣布，高雄首個「婚育宅」落腳大寮社宅，招租時保留40%戶數、約154戶，優先提供新婚及育有幼兒的家庭申請入住，租期最長可達12年，7月開始招租。信義房屋專家表示，周邊多為老透天，整棟租金1.5~2萬元。

32分鐘前

【廣編】迎向36年！皇翔建設「Open More城市共好」回應未來想像

在快速變動的城市節奏中，城市開發早已不只是量體的完成，更是一種回應社會、連結人群的公共行動。皇翔建設迎向36年，持續秉持公眾意識信念，投入都市更新與公共合作，透過一系列具公眾性與公益價值的實踐，為城市注入更具溫度與韌性的生活想像。

52分鐘前

寶佳人馬突辭董事職　中工股價漲停！3萬張排隊等買

寶佳人馬、大華建設董事長鄭斯聰突請辭中工（2515）董事，市場揣測經營權之爭可能重新點燃戰火。今（26日）中工股價早盤就漲停鎖死，收14.5元，成交量2萬2679張，還有3.17萬張漲停價排隊等買。

1小時前

天母最高豪宅「唯一待售戶」身價揭　屋主5年抬價7500萬賣

近日藝人彭于晏在天母街頭被鄉民捕獲，引發熱議。事實上，彭就住在天母指標豪宅「華固天鑄」，觀察該社區70多戶中僅有1戶掛售，釋出相當稀少，該戶開價3.6億元，而屋主在約5年前取得，抬價7500萬元。

1小時前

3月進入第15拍！　苑裡「法拍馬拉松屋」底價打5折

苗栗苑裡近期出現的一起透天法拍案，徹底顛覆這些既定認知。這棟位於苑裡的透天厝，從第1拍一路流標到第15拍，不但沒有「四拍封頂」，價格的下修方式也和坊間流傳的「固定8折」大不相同，成為近期法拍市場中少見的「馬拉松級案件」。

3小時前

27年「台南必吃熱炒」突歇業　20萬店面新租客無縫接軌

號稱台南必吃熱炒的「嘟嘟現炒」，10分鐘上菜的速度，快到被在地人笑稱是「有種餓叫嘟嘟覺得你餓」，該店1998年開幕，開店27年來從未搬家，去年底停業，屋主秒開月租金20萬元重新招租，不到2個月已有新租客進駐。

4小時前

8年毛胚屋價漲逾800萬　「只買15樓」豪宅客斥1.2億收

豪宅市場在房地市場冷清之際，仍持續有亮眼交易，位於市政北一路、被譽為「新古典宮殿」的知名豪宅社區「聯聚泰和大廈」，近期出現一筆轉手紀錄，該社區15樓以總價7170萬元成交，即便房屋維持「毛胚」狀態從未入住，轉手仍增值超過800萬元。

4小時前

專家點名林口南勢生活圈下一個黑馬！「帝一院」難以複製的稀有條件

隨著林口人均所得名列新北第一、人口持續正成長，加上學區陸續加碼興建、各項建設逐步兌現，現在的林口新市鎮整體蓬勃發展，不過他也觀察到，僅隔一條文化北路，南勢一帶與A9站前房價即存在每坪約20～30萬元大幅價差，目前仍可見5～6字頭行情，超高CP值相當誘人。

5小時前

全國移轉26.1萬棟創9年新低　2縣市年減逾4成最慘

2025年全台買賣移轉棟數合計26.1萬棟，年減25.5%，不僅寫下近9年來新低，更是史上第三低量。進一步觀察各縣市，新竹市、基隆市年減超過4成，淪為跌最慘的主要縣市。

5小時前

霍諾德徒手爬101「怕會變凶宅？」　律師揭2大關鍵打臉：純誤解

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日僅耗時1.5小時，成功徒手征服508公尺高的台北101，震撼全球。針對有官員過去擔心，攀登意外恐讓地標變「凶宅」一說，律師陳君瑋明確指出，意外死亡並不符合凶宅定義。

6小時前

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

熱門新聞

新電視太大！吊車出動「空運搬進..

工程師「月薪12萬」仍買不起房..

好無奈！　台科大名師遭求償20..

弟弟夫妻檔買房差100萬「哥哥..

輝達總部夢碎！　「天馬電台」閒..

斥資20億！義美「高屏大樓」動..

霍諾德徒手爬101「怕會變凶宅..

資深房仲：從買房那一刻「人生慢..

鄰居不認漏水慘了！專業鑑定法院..

買1200萬預售　買房族上一課..

高雄打催生牌！　大寮「婚育宅」..

皇翔建設「Open More城..

寶佳人馬突辭董事職　中工股價漲..

天母最高豪宅「唯一待售戶」身價..

3月進入第15拍！　苑裡「法拍..

27年「台南必吃熱炒」突歇業　..

8年毛胚屋價漲逾800萬　「只..

專家點名林口南勢生活圈下一個黑..

全國移轉26.1萬棟創9年新低..

霍諾德徒手爬101「怕會變凶宅..

