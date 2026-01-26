【廣編】迎向36年！皇翔建設「Open More城市共好」回應未來想像

▲「保二總隊公辦都更案」基地圍籬以「無牆美術館」公共策展概念，開啟與城市的對話。

圖、文／皇翔建提供



在快速變動的城市節奏中，城市開發早已不只是量體的完成，更是一種回應社會、連結人群的公共行動。皇翔建設迎向36年，持續秉持公眾意識信念，投入都市更新與公共合作，透過一系列具公眾性與公益價值的實踐，為城市注入更具溫度與韌性的生活想像。

近年，皇翔建設積極參與多項公辦都市更新計畫，於開發之初即將「城市共好」納入核心思考，不僅關注居住品質，更著眼於公共設施、社會照顧與社區關係的公眾議題，其中，「保二總隊公辦都更案」由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，在皇翔建設全力響應與投入下，推動城市土地活化，重塑區域量能，並將都市更新行動延伸至公共與教育層面。首屆《皇翔 Open More 校園繪畫比賽》得獎作品，於「保二總隊公辦都更案」基地圍籬以「無牆美術館」公共策展概念對外展出，讓孩子的創作成為城市更新過程中與鄰里對話的公共語言，也使「城市共好」的心念在社區中持續發酵，獲得廣大回響。

正因這份來自城市與校園的正向回應，皇翔建設再度攜手學校與社區，舉辦《第二屆皇翔 Open More 校園繪畫比賽》，並將創作主題聚焦於『不一樣的中和』，邀請學生以畫筆描繪心中所看見、所期待的城市樣貌。透過純真的視角，孩子們重新詮釋熟悉的生活場景，勾勒對中和未來的想像與願景。本屆比賽優選作品亦持續於「保二總隊公辦都更案」基地圍籬展出，讓藝術走進城市日常，陪伴都市更新的每一個階段。皇翔建設期盼，透過持續性的校園與社區行動，將美好的種子深植城市土壤，讓「城市共好」不只是一個理念，而是被不斷看見、感受與傳承的城市價值。

未來，皇翔將持續以公眾為起點，串聯公共價值、文化能量與社會關懷，為下一個世代留下更美好的生活風景。