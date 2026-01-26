3月進入第15拍！　苑裡「法拍馬拉松屋」底價打5折

▲苗栗苑裡近期出現的一起透天法拍案，從第1拍一路流標到第15拍。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

苗栗苑裡近期出現的一起透天法拍案，徹底顛覆這些既定認知。這棟位於苑裡的透天厝，從第1拍一路流標到第15拍，不但沒有「四拍封頂」，價格的下修方式也和坊間流傳的「固定8折」大不相同，成為近期法拍市場中少見的「馬拉松級案件」。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧拍賣歷程，該透天厝在第1拍時，法院公告底價為820萬元，此後歷經多次流標，價格隨拍次逐步調整，到第10拍時已降至517萬元，第14拍來到422萬元，而最新的第15拍，底價更進一步下探至401萬元。

換句話說，歷經15次拍賣後，價格僅約為第1拍的5成左右，等於在拍賣過程中蒸發了超過400萬元。

這樣的拍賣軌跡，也讓不少投資人重新檢視「每次流標一定打8折」的說法。實務上，透明房訊台中公司經理鄭本明表示：「法拍並沒有明文規定每次流標就必須依固定比例減價，實際減幅是由法院依照拍賣情形、鑑價結果及程序進度酌情調整，因此各拍次的降價幅度並不一致。」而苑裡這起案件，正是非機械式降價的具體例證。

至於為何會一路拍到第15拍，關鍵在於案件本身並非單純的欠債法拍，而是屬於繼承相關的強制執行案件。由於共有人共計12人，依法享有優先承買權，即使外部投標人得標，也可能面臨被共有人優先買回的情況，這樣的不確定性，讓不少潛在買方選擇觀望甚至直接放棄出價。

此外，法院公告中也揭露，該屋在查封時已有租客，並標示為「不點交」物件，意味著得標後的交屋與實際使用存在風險。更棘手的是，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「房屋本體與前方通行道路並非同一標的，而是拆成2個標別分開拍賣，投標人即使成功標下房屋，也未必能同時取得道路使用權，若道路標的被其他共有人行使優先承買權，實際使用將大打折扣。」

這樣的狀況就像「買下一間大樓，卻發現公共設施被另外拿去拍賣」，在一般交易市場難以想像，但在法拍實務中卻真實存在。也正因為這些非典型、高度勸退的條件層層交織，案件才會不斷流標。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市