鄰居不認漏水慘了！專業鑑定揪凶　法院判賠還要「開門容忍修繕」

一名屋主不認漏水導致樓下花天板和裝潢毀損，遭樓下住戶提告，高雄地院根據專業鑑定，判被告敗訴，除了要付修繕和賠償責任，也要配合容忍修繕，圖為高雄地院外觀。（翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

高雄一名購買社區大樓2樓的許姓女子，發現要入住的房屋，天花板長期漏水，導致原有裝潢毀損，她懷疑是3樓住處管線老舊，雙方合意找了建築師公會鑑定，確認就是3樓浴廁熱水管線劣化、鏽蝕導致，但樓上住戶張姓男子不認有錯，許女一狀告上法院。高雄地院審理認為，漏水元凶就是3樓，判張男敗訴，不僅要容忍許女找工人進屋內修繕，還要支付約3萬元修繕費用，以及樓下裝潢損壞41萬多元的賠償。

屋主發現天花板漏水　懷疑3樓管線老舊

這起漏水引起住戶間的糾紛，發生在高雄市鼓山區一棟社區大樓，2樓屋主許姓女子去年初購入，但她發現天花板似乎長期有漏水情形，室內裝潢多處毀損，甚至部分空間無法使用。

許女懷疑是3樓管線老舊造成，和樓上住戶張姓男子溝通後，雙方合意委託建築師公會進行鑑定，結果顯示，因為樓上浴廁熱水管線及相關接頭劣化、鏽蝕，水分沿牆體與結構體向下滲漏，造成2樓天花板受損。

樓上住戶不認鑑定結果　推說可能是其他樓層

但鑑定結果出爐之後，張男不但否認是住處管線問題，甚至推說可能是其他樓層漏水導致，並拒絕負責，許女憤而提起民事官司，除了要求張男要容忍修繕，也要支付修繕費用、損害賠償和精神賠償。

高雄地院審理後認為，有專業鑑定佐證，加上測試發現，3樓熱水管線會失壓，且插座也曾有滲水跡象，認定管線劣化是導致樓下漏水主因，判決張男敗訴。

法官引「公寓大廈管理條例」　鄰居不得拒絕配合

法官引用「公寓大廈管理條例」第6條，住戶因修繕管線，必須進入鄰居專有部分時，鄰居不得拒絕，判決張男必須容忍許女請工人到他屋內，維修熱水管線，同時負擔3萬多元的漏水修繕費用。另外，法官判張男要支付漏水導致2樓裝潢損壞的41萬元加計5%的利息。

至於許女要求精神撫慰金，法官認為，原告並沒有實際居住，駁回請求。


