建商不撐了！北屯預售案1坪降10萬　單周吸170組人看屋

▲原本僵持的房市氛圍開始出現鬆動，在建商降價後，近期新案飆出週來人170組的成績。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中預售市場近期不選擇撐價慢賣，近期已有多個個案率先啟動讓利策略，透過降價、加贈裝潢、壓低總價等方式加速去化，使原本僵持的市場氛圍開始出現鬆動，近期新案也出現難得週來人170組的成績。

根據內政部實價登錄資料顯示，西屯區近一年預售屋平均成交單價為74.12萬元，整體仍維持高檔水準。不過，個案層面的價格調整已悄然浮現。其中，「和瑞文華樂章」成交價已回落至5字頭水位。

逢甲、水湳交界的「富宇富美圖」也是自原本7字頭高點，修正至5字頭區間，並於11月單月實登17戶，顯示價格鬆動後，市場承接力迅速回溫。

▲業者坦言：「降價後買氣起來，也讓我們看到剛需仍在。」（圖／記者陳筱惠攝）

北屯區廍子由「富華澐光」成為近期讓利潮的指標個案，該案自初期開價每坪48萬元，下修至最低成交單價約38萬元。同時，建商同步加碼配套，開出總價1150萬元起含平面車位，並加贈輕裝潢、空調與天花板等條件，搶攻自住買盤，也因此創下周來人170組的成績。

富華建設董事長蔡吉勝直言：「去年12月時開案含裝修售價48萬元上下，但確實買氣冷。開春價格調整，這個案子抓一個管銷、養得起員工的利潤，其他都回饋給消費者。」

蔡吉勝也坦言：「降價後買氣起來，也讓我們看到剛需仍在，在中部總價1300萬元的價格，才是雙薪家庭可以負擔得起的價格。2026年整體市場價格可能都在盤整，我們認為還會有小幅度修正，還是要看政府政策面走向，希望同業也能跟進。」

▲這波讓利潮並非單一建案的促銷操作，讓建商經營策略出現轉向。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

南屯13期重劃區亦出現價格鬆動跡象，根據樂居資料顯示，13期重劃區近一年成交單價為每坪69.89萬元，「和宜真美」以5字頭切入，被視為區域相對低價帶，成功吸引剛性買盤提前卡位13期生活圈。

值得注意的是，讓利潮並非只發生在市中心，外圍區段同樣浮現價格回到市場可承接帶的現象。

「勝美向上」標榜總價777萬元即可入手沙鹿門牌，烏日高鐵特區「櫻花大綻」回到4字頭價位，南區「和瑞文心樂章」則釋出4字頭、3房總價不到2000萬元的條件，全面瞄準首購與換屋族群，顯示建商已同步在外圍區段透過價格調整與總價帶修正，積極搶回自住買盤。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「這波讓利潮並非單一建案的促銷操作，而是在銀行限貸政策與餘屋貸款同步緊縮的資金環境下，迫使建商經營策略出現轉向，已難再單靠時間換價格支撐銷售節奏。」

陳傑鳴認為：「對購屋族而言，意味著預售市場正逐步回歸理性結構，價格談判空間隨之浮現，自住客將有更多機會以更貼近實際負擔能力的條件進場。」

