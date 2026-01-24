陳炳辰／店面效益不彰　北市4大商圈「華麗轉身高價宅聚落」

▲房市景氣不佳，強者恆強的個案表現卻越來越明顯，所謂的穩健地帶、品牌建商推案兩優勢所致不敗關鍵。（圖／記者項瀚攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

房市景氣不佳，強者恆強的個案表現卻越來越明顯，所謂的穩健地帶、品牌建商推案兩優勢所致不敗關鍵。在實體店面式微的環境下，首都台北市出現不少由商轉住的一線商圈住宅案，4大指標商圈永康、東區、北車、西門都出現新高價住宅案。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，去年12月的風向球仍開出衰退燈號，蛇年寫下悲劇完結篇，特別是在需求面銷況慘澹依舊，一半的比例是單周不到10組的賞屋組數，或是單周交易掛蛋窘況。

而強者恆強的個案表現卻越來越明顯，所謂的穩健地帶、品牌建商推案兩優勢所致不敗關鍵，也鐵錚錚體現在台北市由商轉住的一線商圈住宅案。

在電商崛起、外送興起，以及消費力道、觀光人潮都不如過往，實體店面承租方無力負擔高價店租，持有方也難輕易覓得金雞母租客，高價店面商圈大受打擊，所幸住宅市場保有熱度，在一線商圈本有地段光環與交通、採買方便的優勢下，建商紛紛搶進推案，買盤上也見認同度，交易出不少高價紀錄。

由《住展》雜誌觀察實價資訊所示，曾以1樓店面賣出單坪高價水準的台北市4大指標商圈永康、東區、北車、西門，在近2年於當地公開新案最高單價資訊。

東區、永康於去年由知名建商在鄰近捷運東門站與國父紀念館站推出「柏金」、「德運元鼎」，均價皆站穩單坪200萬元，這也是這兩商圈目前整體預售案價碼行情，最高單坪價則達225.5萬元、214.7萬元，品牌建商、黃金門牌、宜居機能的不敗因素，加上像還有市場熱門的小宅戶別，商圈主戰場成功轉型高價宅聚落。

北車、西門則有二二八公園、捷運西門站周邊推出「南陽龍踞」、「ASTER ONE」，締造出新開案的高單價表現，各為155萬元、143.5萬元，尤其「ASTER ONE」突破140萬元水準更是萬華區住宅產品新高。

目前北車商圈的預售案單坪均價為130萬元，北萬華西門區域是百萬元，在買方對於市區商圈可享居住方便性，兼具小坪數好入手與多元利用功能性，青睞度其來有自。

▲南西商圈近2年在地新推案也有高價住宅案身影。（圖／記者袁茵攝）

又如南西、公館商圈的1樓店面實價揭露雖不像前述商圈輝煌，但近2年在地新推案也有高價住宅案身影，比方說南西的「J PARK」、公館的「里哲」分別有157萬元、138萬元的非露臺戶高單價成交實登，兩地預售案身價在140萬元左右，又彰顯了熱門商圈房產的潛力價值。

而永康、東區、北車、西門、南西商圈後續各有璞真、達麗、新潤、冠德、桓邦等品牌建商作品，預期價格將居高不下。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所