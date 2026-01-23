北市高價宅交易量暴跌42%　港湖2區成「全村希望」

▲台北市總價逾7000萬元高價宅交易量大跌，2025年僅成交561件，年減42.5%。（圖／記者張一中攝）

記者項瀚／台北報導

台北市總價逾7000萬元高價宅交易量大跌，2025年僅成交561件，年減42.5%。不過進一步觀察12行政區，港湖表現相對佳，年減僅18~23%，其餘區域都在4成以上，萬華、文山等區甚至減少6~7成。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構觀察台北地政雲資料，台北市2025年總價逾7千萬元的高價宅交易量達561件，相比2024年大減42.5%，同時創2012年有統計以來歷史新低。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「北市豪宅市場2025年面臨前所未有的寒冬，主因是高總價住宅受信用管制措施嚴控，高資產族群出手需準備至少7成自備款，加諸市場氛圍不佳，除少數較具話題個案，北市豪宅成交單價已難以複製先前屢創新天價的榮景。」

▲台北市7000萬元以上高價宅交易量整理 。（AI協作／資料提供：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

進一步分析各行政區數據，12行政區中僅內湖、南港交易量減幅僅約1~2成，其餘行政區豪宅交易量均大減4成以上。

大安區從182筆跌至108筆，減幅逾四成；信義區更是從78筆跌至38筆，年減50%直接腰斬。至於北市蛋白區的大同、萬華、文山區，豪宅交易量體更大幅縮水6~7成；值得注意的是，內湖、南港區豪宅交易量體，減幅僅約一至二成，為減幅最少的兩大行政區。

賴志昶表示：「港湖地區表現相對具有韌性，主因在於產業紅利，區域有內湖科技園區、南港軟體產業園區，匯聚大量科技產業與跨國企業，吸引高收入的科技新貴與企業主移居，支撐當地剛性需求。」

此外，賴志昶表示：「港湖地區近年有不少新興重劃區與指標型豪宅案推出，相較於市中心老舊商圈，更受新一代高資產客群青睞，因此豪宅交易量較顯抗跌。」

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示：「2025年內湖豪宅市場也是冷清，但觀察內湖區上億元豪宅不算多，反而是有不少7000~9000多萬元、中間坪數的高價宅產品，這些物件雖然面臨限貸、價格表現不是太好，但屬於高階主管可負擔的價位，仍有一定的基本盤。」

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市