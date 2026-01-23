高雄「別墅咖啡始祖」熄燈　70年老透天開價8388萬求售

記者張雅雲／高雄報導

高雄90年代曾有一股別墅咖啡風潮，流行在豪墅內喝咖啡吃下午茶，當時的始祖之一「別墅咖啡」，1992年開幕，以歐式宮廷風格和經典咖啡聞名，是不少老顧客私藏的口袋名單，日前歇業後，近期屋主開出8388萬元出售。

▲「別墅咖啡」1992年開幕，以歐式宮廷風格和經典咖啡聞名，日前熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

高雄早期騎樓咖啡爆紅，「別墅咖啡」風潮曾在90年代紅極一時，當時帶起民眾走進獨棟豪墅喝咖啡、吃下午茶，把「待在咖啡館一整個下午」當成生活型態，在30年前相當時髦，堪稱一種喝咖啡的全新流派。

▲「別墅咖啡」風潮曾在90年代紅極一時，當時帶起民眾走進獨棟豪墅喝咖啡、吃下午茶。（圖／翻攝自Google Maps）

透天咖啡系始祖之一的「別墅咖啡」位於新興區復橫一路，1992年開幕，以歐式宮廷風格、庭院氛圍與經典咖啡風味，長期累積一票死忠顧客，中間一度改名「金別墅咖啡」，後來2018年再改為「巴克文創‧别墅咖啡」，開店至少30年，日前悄悄熄燈，不少高雄人都相當惋惜。

近期屋主開出8388萬元整棟出售，根據銷售資料，該獨棟透天為地上2樓，屋齡69.8年，地坪76.53坪、建坪72.83坪，土地使用分區為特商2，換算地價為土地單價109.6萬元。據查，屋主為松峰投資有限公司，2007年持有至今，公司登記地位於新北市。在地仲介預估，整棟出租月租金約20~22萬元，換算投報率約2.8~3.1%。

▲別墅咖啡出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店的店東劉沛緹表示，新興區屬於南高市中心，土地供給長期稀缺，區內多為高齡透天與舊大樓，該區透天厝屋齡普遍落在40~60年，地坪約20~40坪，總價帶約2000~4000萬元不等，換算地價單坪落在每坪百萬元上下，依屋況不同仍可反映一定建物價值。

也有不少30~40年屋齡的電梯大樓，成交單價約落在每坪20~23萬元，價格仍具支撐力。劉沛緹指出，市中心素地不多，建商透過收購老屋進行開發已成常態，這類老透天具備「先收租、後整合」的操作彈性，除有收租效益，未來若能與周邊透天順利整併，仍有機會進一步放大土地開發價值。

