ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北士科外溢效應引爆三重仁義重劃區買氣！「凱越豐汎」享地王優勢、省下千萬房價

▲▼北士科,三重,仁義重劃區,房價,凱越豐汎,凱越建設,輝達,AI,地王,泳池。（圖／業者提供）

▲空拍圖經美化修飾。（圖／凱越豐汎提供，下同）

房產中心／綜合報導

台北市科技走廊的關鍵壓軸「北投士林科技園區」（以下稱北士科）房價正式進入白熱化階段，隨著輝達（NVIDIA）確定落腳及金仁寶集團企業總部進駐，帶動周邊Google、華碩、和碩、英業達等資通訊龍頭磁吸高階人才，北士科房價單價已站上140萬。在房價造成的外溢效應之下，車行僅10分鐘的三重仁義重劃區，因具備「北士科六折價」的絕對比價優勢，成為這波科技菁英移居紅利下的最大受益區。由凱越建設推出的指標大案「凱越豐汎」，更憑藉重劃區內罕見的「地王」規格，計畫於農曆春節後正式開案，可望將定錨區域單價新高。

▲▼北士科,三重,仁義重劃區,房價,凱越豐汎,凱越建設,輝達,AI,地王,泳池。（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凱越豐汎建築外觀3D示意圖。

生活機能完勝北士科　科技菁英「外溢」首選三重仁義

專案經理在採訪中直言，北士科目前軟橋段、洲美段雖有大企業進駐，但生活機能幾乎趨近於零；相比之下，三重仁義重劃區是「以自住為本質」發展的成熟商圈；其中「凱越豐汎」基地就位處重劃區核心地段，下樓對街即是全聯旗艦店，步行距離內包含銀行、郵局、藥局、美妝店及五華、仁義雙商圈，「生活感」完全無需等待開發期。

買房居住首重交通條件，而三重仁義重劃區穩坐「新北第一環」寶座，與房價已破百萬的板橋、中永和地區並列，行經重陽大橋，僅僅只需約10分鐘車程即可抵達士林商圈與北士科。專案經理分析，未來三年輝達等AI產業鏈進駐後，根據北市產發局預估將帶來約5萬的就業人口，這群高薪族群將優先外溢至車程極短的仁義重劃區；加上預計2031年完工的捷運北環段Y23站加持，現在入主等同於搶占未來起漲點。

▲▼北士科,三重,仁義重劃區,房價,凱越豐汎,凱越建設,輝達,AI,地王,泳池。（圖／業者提供）

▲全聯三重仁義店實景拍攝。

獲獎大師李文勝操刀　自然山巒意象 500坪四季森林泳池邸

為了匹配「地王」稱號，「凱越豐汎」邀請曾獲德國iF Design Award、日本Good Design Award等國際大獎肯定的建築名家李文勝親自規劃，以「自然山巒」起伏意象為立面靈感，引入光、風、綠、景等元素呼應自然，在重劃區內罕見超過 1200坪的巨型基地上，打造地上24層、地下3層的地標建築。在景觀視野的規劃上展現了極致的競爭力，基地正面6000坪文小預定地，相較於一般緊鄰建築的重劃區建案，「凱越豐汎」擁有難得一見的遼闊棟距與景觀，窗外視野極其開闊。

公設規劃展現極致的大器質感與愜意氛圍，最令人驚艷的部分是建築師打破都市建築的壓迫感，特別挪出500坪大片土地設計為私人花園，一樓栽種多達68棵巨大喬木，並點綴如櫻花等四季花卉，讓社區形成微型生態系，當住戶回家穿過中庭時，彷彿步入一座都會森林，能瞬間釋放緊湊的工作壓力。透過特有的設計語彙，花園不只是裝飾，更結合了光與風的流動，讓「院落生活」的愜意感在室內外無縫延伸。

▲▼北士科,三重,仁義重劃區,房價,凱越豐汎,凱越建設,輝達,AI,地王,泳池。（圖／業者提供）

▲凱越豐汎庭園景觀3D示意圖。

另外，花園中心配置了仁義重劃區極其稀有的25公尺景觀泳池，水樹倒映與森林芬多精交織，實現「人與自然和諧共居」的夢想。走進建築內即可感受挑高9.4米氣派門廳，讓人有著滿滿尊榮歸宿感，規格更勝同區域建案。為了提升社區人文底蘊，「凱越豐汎」選擇在公設閱覽空間與日系書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE，進行長達兩年的社區選書閱讀服務。

▲▼北士科,三重,仁義重劃區,房價,凱越豐汎,凱越建設,輝達,AI,地王,泳池。（圖／業者提供）

▲凱越豐汎管委會使用空間3D示意圖。

高品質建材與十年防水保固　吸引不少在地高端換屋族

室內家居細節上，「凱越豐汎」也展現極致職人精神，建材提供日本YKK ap水密窗、6+6膠合Low-E玻璃、Clean up廚具、TOTO衛浴設備及大建室內門等頂級建材。針對住戶最在意的漏水問題，凱越建設則特別攜手業界防水權威「大信防水」，針對專有部分窗框、衛浴、陽台，將防水保固延長至10年，設備保固則至3年，並提供物業代管2年免管理費，全方位呵護住戶。 

據專案經理表示，客戶預約及期待非常熱烈，有不少來自三重在地，包含許多中小企業主、自營商及「小換大」的高端換屋族，看中的除了是「凱越豐汎」的地王地段之外，也醉心於格局規劃包含約24至29坪精緻兩房，具備高坪效空間感；約37至40坪的標準三房，為主力的核心家庭首選；另有約46至57坪的旗艦三房 ，滿足大戶人家尊榮感。

▲▼北士科,三重,仁義重劃區,房價,凱越豐汎,凱越建設,輝達,AI,地王,泳池。（圖／業者提供）

▲凱越建設董事長林鴻森。

農曆春節後震撼開案　早鳥限量訂簽6%　低首付方案　限量優惠

「凱越豐汎」已開放預約參觀，將於農曆春節後正式公開。 優惠付款方案：訂簽僅需6%，大幅降低購屋資金門檻。

為了回饋首批支持者，目前正推出限量30戶的早鳥特別優惠：
頂級設備升級：包含全室大金冷暖變頻空調室外機主機、VAF空氣淨流系統、全室Poll-tex普特絲防霾紗窗以及客衛升級TOTO全自動電腦馬桶共四項頂級配備。

在北士科高房價的定錨效應與重大建設加持下，三重仁義重劃區這塊「地王」的開案 ，將成為今年房市改寫單價紀元的關鍵點。

「凱越豐汎」建築代銷｜海悅機構-海樺廣告股份有限公司
即刻預約：https://go.hiyes.tw/8m9nwe

關鍵字：北士科三重仁義重劃區房價凱越豐汎凱越建設輝達AI地王泳池

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

建商不撐了！北屯預售案1坪降10萬　單周吸170組人看屋

台中預售市場近期不選擇撐價慢賣，近期已有多個個案率先啟動讓利策略，透過降價、加贈裝潢、壓低總價等方式加速去化，使原本僵持的市場氛圍開始出現鬆動，近期新案也出現難得週來人170組的成績。

42分鐘前

北市高價宅交易量暴跌42%　港湖2區成「全村希望」

台北市總價逾7000萬元高價宅交易量大跌，2025年僅成交561件，年減42.5%。不過進一步觀察12行政區，港湖表現相對佳，年減僅18~23%，其餘區域都在4成以上，萬華、文山等區甚至減少6~7成。

1小時前

中古車天王斥6038萬　收嘉義市中心神秘「白宮」

嘉義市中心有棟荒廢豪宅，當年外觀美崙美奐，被在地人稱為「白宮」，不過從10幾年前就空置至今，前幾年還有路人看到室內亮燈，2022年有路人在裡面輕生，引來不少靈異傳聞，根據實登，去年該棟豪宅以總價6038萬元轉手，據查，新買家就是嘉義中古車天王。

1小時前

傳銀行勸「台北之星」8折賣　內行吐殘酷真相：意義不大

三圓建設財務接連傳出壞消息。然而該公司指標開發案「台北之星」被視為「一大壓力」，傳出有銀行建議打8折賣遭拒。對此專家直言，「台北之星」就算打8折賣，意義恐怕也不大。

2小時前

全球AI供應鏈「定錨」　大林口全面進化

AI正重塑科技聚落版圖，從文化二路大道軸線，牽引著AI重鎮「華亞科技園區」，伴隨廣達、研華等科技巨頭領軍，打造台灣具關鍵性指標意義的AI廊帶。加上全球半導體製造商龍頭ASML進駐林口，更帶動產業鏈深化佈局。

3小時前

北士科外溢效應引爆三重仁義重劃區買氣！「凱越豐汎」享地王優勢、省下千萬房價

在房價造成的外溢效應之下，車行僅10分鐘的三重仁義重劃區，因具備「北士科六折價」的絕對比價優勢，成為這波科技菁英移居紅利下的最大受益區。由凱越建設推出的指標大案「凱越豐汎」，更憑藉重劃區內罕見的「地王」規格，計畫於農曆春節後正式開案，可望將定錨區域單價新高。

3小時前

推案量減5%仍霸榜　寶佳再奪年度10大建商之首

2025年10大建商出爐，冠軍由寶佳蟬聯，且推案量年減僅5%。但受到房市不景氣，10大建商總推案量縮水2200多億元、年減29%。且觀察本次排行，「北強南弱」以及「保蛋黃、攻商辦」的現象相當明顯。

4小時前

高雄「別墅咖啡始祖」熄燈　70年老透天開價8388萬求售

高雄90年代曾有一股別墅咖啡風潮，流行在豪墅內喝咖啡吃下午茶，當時的始祖之一「別墅咖啡」，1992年開幕，以歐式宮廷風格和經典咖啡聞名，是不少老顧客私藏的口袋名單，日前歇業後，近期屋主開出8388萬元出售。

4小時前

斥資20億！義美「高屏大樓」動土　打造AI冷鏈中心

高雄市招商再添亮點！國內食品業龍頭義美食品公司16日於仁武區舉行「高屏低溫物流．農產品加工新建大樓」動土典禮。義美斥資20億元，規劃建設地上6層、總樓地板面積約5,380坪的智慧化冷鏈物流與加工基地，預計於2028年完工。

18小時前

洗衣機油漆磨損也要賠！房東檢查房子2小時　男退租遭索賠8萬

香港新界一名房客孔先生（化名）近日控訴，他在辦理退租時遭到房東嚴格檢驗，對方不僅帶專業師傅到場「地毯式查驗」2小時，事後更列出高達近2萬港元（約新台幣8萬元）的賠償清單，包括洗衣機油漆磨損等等，讓他直呼無法接受。

19小時前

【這個反差XD】寶寶聽媽唱歌捧場露微笑！換爸爸唱她變臉哭哭

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不..

廠房突成投資新寵　雲林人砸6億..

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　..

台北版九龍城寨都更啟動　整合達..

建商不撐了！北屯預售案1坪降1..

7年級女買「網紅不推建案」被阻..

內湖20年摩斯歇業帶出「海砂悲..

獨／曹西平遺產超前部署！　三重..

開幕不到2年！海線百坪牛排館突..

傳銀行勸「台北之星」8折賣　內..

ETtoday房產雲

最新新聞more

建商不撐了！北屯預售案1坪降1..

北市高價宅交易量暴跌42%　港..

中古車天王斥6038萬　收嘉義..

傳銀行勸「台北之星」8折賣　內..

全球AI供應鏈「定錨」　大林口..

北士科外溢效應引爆三重仁義重劃..

推案量減5%仍霸榜　寶佳再奪年..

高雄「別墅咖啡始祖」熄燈　70..

斥資20億！義美「高屏大樓」動..

港男退租15坪房子　收8萬賠償..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366