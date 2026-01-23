北士科外溢效應引爆三重仁義重劃區買氣！「凱越豐汎」享地王優勢、省下千萬房價

▲空拍圖經美化修飾。（圖／凱越豐汎提供，下同）

房產中心／綜合報導

台北市科技走廊的關鍵壓軸「北投士林科技園區」（以下稱北士科）房價正式進入白熱化階段，隨著輝達（NVIDIA）確定落腳及金仁寶集團企業總部進駐，帶動周邊Google、華碩、和碩、英業達等資通訊龍頭磁吸高階人才，北士科房價單價已站上140萬。在房價造成的外溢效應之下，車行僅10分鐘的三重仁義重劃區，因具備「北士科六折價」的絕對比價優勢，成為這波科技菁英移居紅利下的最大受益區。由凱越建設推出的指標大案「凱越豐汎」，更憑藉重劃區內罕見的「地王」規格，計畫於農曆春節後正式開案，可望將定錨區域單價新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凱越豐汎建築外觀3D示意圖。

生活機能完勝北士科 科技菁英「外溢」首選三重仁義

專案經理在採訪中直言，北士科目前軟橋段、洲美段雖有大企業進駐，但生活機能幾乎趨近於零；相比之下，三重仁義重劃區是「以自住為本質」發展的成熟商圈；其中「凱越豐汎」基地就位處重劃區核心地段，下樓對街即是全聯旗艦店，步行距離內包含銀行、郵局、藥局、美妝店及五華、仁義雙商圈，「生活感」完全無需等待開發期。

買房居住首重交通條件，而三重仁義重劃區穩坐「新北第一環」寶座，與房價已破百萬的板橋、中永和地區並列，行經重陽大橋，僅僅只需約10分鐘車程即可抵達士林商圈與北士科。專案經理分析，未來三年輝達等AI產業鏈進駐後，根據北市產發局預估將帶來約5萬的就業人口，這群高薪族群將優先外溢至車程極短的仁義重劃區；加上預計2031年完工的捷運北環段Y23站加持，現在入主等同於搶占未來起漲點。

▲全聯三重仁義店實景拍攝。

獲獎大師李文勝操刀 自然山巒意象 500坪四季森林泳池邸

為了匹配「地王」稱號，「凱越豐汎」邀請曾獲德國iF Design Award、日本Good Design Award等國際大獎肯定的建築名家李文勝親自規劃，以「自然山巒」起伏意象為立面靈感，引入光、風、綠、景等元素呼應自然，在重劃區內罕見超過 1200坪的巨型基地上，打造地上24層、地下3層的地標建築。在景觀視野的規劃上展現了極致的競爭力，基地正面6000坪文小預定地，相較於一般緊鄰建築的重劃區建案，「凱越豐汎」擁有難得一見的遼闊棟距與景觀，窗外視野極其開闊。

公設規劃展現極致的大器質感與愜意氛圍，最令人驚艷的部分是建築師打破都市建築的壓迫感，特別挪出500坪大片土地設計為私人花園，一樓栽種多達68棵巨大喬木，並點綴如櫻花等四季花卉，讓社區形成微型生態系，當住戶回家穿過中庭時，彷彿步入一座都會森林，能瞬間釋放緊湊的工作壓力。透過特有的設計語彙，花園不只是裝飾，更結合了光與風的流動，讓「院落生活」的愜意感在室內外無縫延伸。

▲凱越豐汎庭園景觀3D示意圖。

另外，花園中心配置了仁義重劃區極其稀有的25公尺景觀泳池，水樹倒映與森林芬多精交織，實現「人與自然和諧共居」的夢想。走進建築內即可感受挑高9.4米氣派門廳，讓人有著滿滿尊榮歸宿感，規格更勝同區域建案。為了提升社區人文底蘊，「凱越豐汎」選擇在公設閱覽空間與日系書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE，進行長達兩年的社區選書閱讀服務。

▲凱越豐汎管委會使用空間3D示意圖。

高品質建材與十年防水保固 吸引不少在地高端換屋族

室內家居細節上，「凱越豐汎」也展現極致職人精神，建材提供日本YKK ap水密窗、6+6膠合Low-E玻璃、Clean up廚具、TOTO衛浴設備及大建室內門等頂級建材。針對住戶最在意的漏水問題，凱越建設則特別攜手業界防水權威「大信防水」，針對專有部分窗框、衛浴、陽台，將防水保固延長至10年，設備保固則至3年，並提供物業代管2年免管理費，全方位呵護住戶。

據專案經理表示，客戶預約及期待非常熱烈，有不少來自三重在地，包含許多中小企業主、自營商及「小換大」的高端換屋族，看中的除了是「凱越豐汎」的地王地段之外，也醉心於格局規劃包含約24至29坪精緻兩房，具備高坪效空間感；約37至40坪的標準三房，為主力的核心家庭首選；另有約46至57坪的旗艦三房 ，滿足大戶人家尊榮感。

▲凱越建設董事長林鴻森。

農曆春節後震撼開案 早鳥限量訂簽6% 低首付方案 限量優惠

「凱越豐汎」已開放預約參觀，將於農曆春節後正式公開。 優惠付款方案：訂簽僅需6%，大幅降低購屋資金門檻。

為了回饋首批支持者，目前正推出限量30戶的早鳥特別優惠：

頂級設備升級：包含全室大金冷暖變頻空調室外機主機、VAF空氣淨流系統、全室Poll-tex普特絲防霾紗窗以及客衛升級TOTO全自動電腦馬桶共四項頂級配備。

在北士科高房價的定錨效應與重大建設加持下，三重仁義重劃區這塊「地王」的開案 ，將成為今年房市改寫單價紀元的關鍵點。

「凱越豐汎」建築代銷｜海悅機構-海樺廣告股份有限公司

即刻預約：https://go.hiyes.tw/8m9nwe