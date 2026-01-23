中古車天王斥6038萬　收嘉義市中心神秘「白宮」





▲嘉義市中心有棟荒廢豪宅，當年外觀美崙美奐，被在地人稱為「白宮，日前售出。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義市中心有棟荒廢豪宅，當年外觀美崙美奐，被在地人稱為「白宮」，不過從10幾年前就空置至今，前幾年還有路人看到室內亮燈，2022年有路人在裡面輕生，引來不少靈異傳聞，根據實登，去年該棟豪宅以總價6038萬元轉手，據查，新買家就是嘉義中古車天王。

嘉義市有棟透天豪宅，人稱「嘉義白宮」，位於東區林森東路，外觀以歐式風格、整棟白色相當氣派，空置10幾年後，不時傳出靈異傳聞，有30幾歲的嘉義人透露，一直沒看過住人，但室內竟然會亮燈，2022年甚至有路人闖入，在屋內輕生。

這棟充滿神秘感的透天豪宅，去年11月突售出。根據實登，該棟透天為地上2樓，屋齡37年，地坪1636.22坪、建坪137.5坪，成交價6038萬元，土地使用分區為農業地，換算單價3.69萬元。

▲嘉義市近年發展快速，房價出現飆漲，市中心罕有素地。（圖／記者張雅雲攝）

據查，該透天2005年曾因債務執行遭法拍，二拍時由債權人以總價4812.3萬元承受，去年因判決移轉，由陳姓自然人取得，最後賣給許姓自然人，而新買家就是有嘉義中古車天王之稱的許榮唐，旗下有多間投資公司，之前也曾捲入吸金案。

在地仲介分析，該棟透天屬於特殊產品，與土地使用現況、農舍合法性認定、或後續整建與申請流程等因素相關，加上總價對一般自住客來說門檻偏高，不見得人人敢接手。

東森房屋嘉義後庄加盟店店東陳梅桂指出，該區屬於都市計畫內農地，行情約落在每坪4~6萬元，雖然名義上是農地，但因位在都市計畫區內，周邊多半已有道路、機能與開發輪廓，對買方來說，可當長期資產配置，等待未來計畫變更或整體區域發展，通常買家多為有土地配置、資產保值的置產型需求族群。

