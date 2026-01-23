房子越買越小！　全台平均剩31坪「1間套房坪數蒸發」





▲2025年第3季全國住宅買賣移轉登記平均面積僅31.5坪，相較2014年第2季的42.7坪，幾乎等同「少買一間小套房」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣人房子越買越「迷你」，購屋坪數一路縮水，根據統計，上一次平均還買得起「40坪以上」已經是11年前，而2025年第3季全國住宅買賣移轉登記平均面積僅31.5坪，相較2014年第2季的42.7坪，幾乎等同「少買1間小套房」。信義房屋專家表示，小宅化蔓延全台。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，小宅化最早從雙北開始發酵，尤其捷運站點周邊，小坪數產品長年都是主力，「後來房價越漲越兇，小宅更像是被市場逼出來的解方，甚至一路複製到雙北以外。」

根據不動產資訊平台統計，最近一期2025年第3季平均買賣移轉登記面積是31.5坪，11年多減少11.2坪，相當於一間小套房的面積，從各都表現來看，小宅化幾乎全面上演。台北市平均購屋面積由39.4坪降至27.6坪，縮減11.8坪；新北市由36.5坪降至28.3坪，少了8.2坪。縮得最有感的還有桃園市，從43.2坪降到29.5坪，一口氣減少13.8坪。

中部方面，台中市也由43.2坪縮至31坪；而過去以大坪數著稱的高雄市更是從53.6坪縮到33.2坪，是六都中縮水最多，高達20.4坪，等於把「大透天思維」直接切換成「大樓小宅規格」。





▲資料來源：不動產資訊平台、信義房屋不動產企研室彙整 單位：坪。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

曾敬德分析，現在連雙北外市場，「2房加車位」也逐漸成為標準配備，背後除了房價高漲，家庭人口結構也正在改寫住宅需求，「少子化、家戶人口精簡，很多人能接受空間『精緻小』，換取地段或新屋條件。」

而高雄是六都中購屋面積縮水最明顯的城市，高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，主因是產業題材推升房價後，建商為了因應高單價，只好透過減少坪數來壓低總價，大量改推2房、甚至1+1房，過去透天買盤，已被迫轉向大樓產品，居住型態出現結構性轉換。謝哲耀說：「年輕世代更偏好有管理、有公設、有收包裹的電梯大樓，坪數也跟著縮水。」

