經營權之爭落幕、再戰？　寶佳人馬請辭中工董事

▲中工經營權之爭引發關注。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中工經營權之爭又有新變數，去年底市場派寶佳人馬、華建董事長鄭斯聰才出任中工董事，短短不到2個月，今（23日）又因業務繁忙請辭。對此，中工公司派也回應了。

去年中工經營權之爭開打，寶佳機構大量買進中工股票，公司派、市場派雙方頗具火藥外。而在去年12月1日，中工公告：完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任，寶佳人馬進入董事會。

當時，中工董事長周志明表示：「公司以穩定為首要原則，將依公司治理程序參與相關會務，並期望與寶佳集團形成良性互動，透過更完整的董事會組成回應市場對公司治理的期待。」

然而短短不到2個月，中工今（23日）公告，因業務繁忙，故請辭法人董事代表人職務。

中工回應：

為維護全體股東權益及公司長期穩健經營，本公司先前本於最大善意與開放態度，主動邀請寶佳集團參與公司治理，期盼透過良性互動，為公司未來發展凝聚共識。對方亦予以正面回應，並指派鄭斯聰先生代表法人董事進入董事會。

鄭董事就任後，已實質參與董事會運作，並完整取得本公司近期營運與重要財務資訊。相關程序均依法令及公司章程辦理，資訊揭露與治理規範亦均遵循既定機制執行。

然在董事會互動方才展開、溝通機制尚待深化之際，鄭董事即提出辭任，本公司仍予以尊重。

本公司再次強調，將以永續發展及全體股東整體利益為核心，持續強化透明溝通，落實穩健且完善的公司治理。

