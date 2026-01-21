豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

▲台北指標豪宅「陶朱隱園」在去年底出現首筆實價交易，總價約11.1億元、單價站上每坪360萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

台北指標豪宅「陶朱隱園」在去年底出現首筆實價交易，總價約11.1億元、單價站上每坪360萬元。最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、專欄作家顏博志，除了分析「陶朱隱園」，也闡述對整體豪宅市場的看法。

「陶朱隱園」成交戶原先總價12億元，後修正為11.1億元，等於讓價近9千萬元。徐佳馨分析：「關鍵在於開發商具上市公司身分，對成交時間與金額都有壓力，在房市偏冷情況下，買方握有較大議價空間。」

她也提到：「目前豪宅買方多半採現金進場模式，再透過其他方式進行財務調度，資金實力成為能否成交的核心條件。」

顏博志則直言：「這筆360萬元以上的單價，短期內恐怕就是台北豪宅的價格天花板，豪宅貸款成數仍受央行嚴格控管，不少高資產族群即便能全現金購屋，也會刻意保留貸款，避免資金動向過於顯眼，稅務考量反而成為影響購屋的重要因素。」

▲顏博志觀察，近年3、40歲豪宅買方明顯增加。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

值得注意的是，豪宅客群正在轉變。顏博志觀察：「近年3、40歲豪宅買方明顯增加，不少財富來自股票、半導體或虛擬貨幣市場，購屋動機已不單只是保值，而是將資本市場的資產轉為實體配置。」

至於國際富豪是否可能進場支撐台灣豪宅市場，兩位專家皆持保留看法。顏博志直言：「地緣政治風險仍是外資難以忽視的變數。」徐佳馨補充：「外國人在台購屋不僅面臨高達35%至45%的房地合一稅，國際能見度也難與紐約、東京、新加坡競爭。」

展望2026年豪宅市場，顏博志坦言對成交量「相當悲觀」，「不少建商私下願意讓利出清，但實價登錄仍需撐住門面，形成檯面下價格鬆動、表面數字不動的狀況。」

徐佳馨則認為，未來仍是「個案表現」格局，條件突出的新產品仍有高價機會，但整體市場難見大幅回溫。她直言：「陶朱隱園帶來的是信心，不是結構性翻轉。」在政策與環境未改變前，台灣豪宅市場仍將維持「價穩量縮」。





▲在政策與環境未改變前，台灣豪宅市場仍將維持「價穩量縮」。（圖／ET資料照）