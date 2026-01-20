【廣編】長虹建設跨城移植保留80歲樟樹　長虹基金會接力守護城市綠意

▲長虹建設跨城移植80年樟樹，順利落腳南港「長虹虹創科技大樓」，右為樟樹在台中原址 。

圖、文／長虹教育基金會提供

長虹建設近日於台北市南港「長虹虹創科技大樓」建案基地，完成一項跨城移植工程，將一株來自台中后里、原本即將被移除的80歲樟樹移植至基地，完整保留，展現長虹建設在開發過程中兼顧永續的ESG實踐。

長虹建設李文造董事長表示，在台中的建設用地看到這棵樟樹，不捨得老樟樹因開發被移除，決定以移植方式取代移除，將樟樹移至台北建案繼續照顧。樟樹樹幹直徑約80公分、重量約10噸，移植由專業景觀團隊規劃，從斷根養護、運送到移植，歷時長達7個月，確保老樟樹能在新環境中持續健康生長，最終順利在台北落腳，延續其生命週期。 完成移植後，這棵80歲的樟樹將成為「長虹虹創科技大樓」公共空間的景觀之一，後續由長虹教育基金會正式認養，作為基金會推動環境教育和城市造林的最佳見證，讓更多人理解城市開發與自然共存的可能性。

除了本次老樟樹保存及移植，長虹建設與長虹教育基金會自2021年起，陸續與林務局羅東林管處（現為林業署宜蘭分署）及臺北市政府大地工程處合作，認養宜蘭、劍南山及圓山等林地，基金會同時提供企業ESG相關教育專案，透過教育、文化與永續行動，共同落實環境及社會責任。

長虹教育基金會官網｜http://www.chonghong.org/Learing-List.aspx?MenuTypeID=5