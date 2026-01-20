ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】長虹建設跨城移植保留80歲樟樹　長虹基金會接力守護城市綠意

▲▼長虹建設,長虹基金會,長虹虹創科技大樓,台北,南港,ESG。（圖／業者提供）

▲長虹建設跨城移植80年樟樹，順利落腳南港「長虹虹創科技大樓」，右為樟樹在台中原址 。

圖、文／長虹教育基金會提供

長虹建設近日於台北市南港「長虹虹創科技大樓」建案基地，完成一項跨城移植工程，將一株來自台中后里、原本即將被移除的80歲樟樹移植至基地，完整保留，展現長虹建設在開發過程中兼顧永續的ESG實踐。

長虹建設李文造董事長表示，在台中的建設用地看到這棵樟樹，不捨得老樟樹因開發被移除，決定以移植方式取代移除，將樟樹移至台北建案繼續照顧。樟樹樹幹直徑約80公分、重量約10噸，移植由專業景觀團隊規劃，從斷根養護、運送到移植，歷時長達7個月，確保老樟樹能在新環境中持續健康生長，最終順利在台北落腳，延續其生命週期。 完成移植後，這棵80歲的樟樹將成為「長虹虹創科技大樓」公共空間的景觀之一，後續由長虹教育基金會正式認養，作為基金會推動環境教育和城市造林的最佳見證，讓更多人理解城市開發與自然共存的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了本次老樟樹保存及移植，長虹建設與長虹教育基金會自2021年起，陸續與林務局羅東林管處（現為林業署宜蘭分署）及臺北市政府大地工程處合作，認養宜蘭、劍南山及圓山等林地，基金會同時提供企業ESG相關教育專案，透過教育、文化與永續行動，共同落實環境及社會責任。

長虹教育基金會官網｜http://www.chonghong.org/Learing-List.aspx?MenuTypeID=5

關鍵字：長虹建設長虹基金會長虹虹創科技大樓台北南港ESG

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「買貴叫回重簽」預售案拚了！　再現買房送車促銷案

現在房價貴森森，買房都要精打細算，又遇到預售屋10年來買氣最低落之時，在到處都喊著讓利的同時，后里新案「誠居后花園」近期掛出看板，買房直接送休旅車，實際走訪現場，確實不是抽獎，而是31戶人人有獎。

54分鐘前

【廣編】長虹建設跨城移植保留80歲樟樹　長虹基金會接力守護城市綠意

長虹建設近日於台北市南港「長虹虹創科技大樓」建案基地，完成一項跨城移植工程，將一株來自台中后里、原本即將被移除的80歲樟樹移植至基地，完整保留，展現長虹建設在開發過程中兼顧永續的ESG實踐。

2小時前

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

1982年開店的「綠豆王甜湯商店」，在地經營超過40年，是高雄老字號甜湯，陪伴許多高雄人從小吃到大，近年老店新裝，開了頗具文青感的二代店，兼具懷舊與現代感。近期二代店由於「變價分割共有物」進入法拍，屋主共有22人，一拍2月5日開標，底價5461萬元。

3小時前

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

曹西平去年底離世，遺產「一毛錢不留給姓曹」，希望全留給乾兒子吳姓男子Jeremy。經查曹西平生前居住的三重48坪房，在2012年以1720萬元買下，並在2年前就透過「關係人交易」賣給一位吳男，研判就是Jeremy，交易金額僅1800萬元，低於行情許多，專家認為這就是「贈與式交易」，顯示曹的貼心。

4小時前

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

一張位於台中梧棲、外牆高掛「出租」布條的牛排館照片在社群平台上引發熱烈討論。發文者感嘆，該店2024年5月開幕時曾人聲鼎沸，不到2年就熄燈關門，經查該地點曾是競選總部，目前對外招租約8.5萬元。

4小時前

桃園首件公辦都更建案　「正光路警察宿舍」樣品屋開箱

桃園市政府首件公辦都更建案、座落於桃園區的「正光路警察宿舍」，19日舉行上梁典禮暨樣品屋開箱。市長張善政表示，該都更建案於 112年6月開工，預計於116年6月完工，緊鄰基地南側正光花園新城海砂屋公辦都更也已招商成功，未來兩塊基地總共1.6公頃面積，為桃園舊司法園區的指標街廓更新再生。

16小時前

44年沒人繼承！信義、文山「大地主」1.4億土地全歸國庫

近年無人繼承遺產案件持續增加，財政部國有財產署今（19）日公布統計，近5年清理代管的無人承認繼承遺產中，賸餘財產收歸國有總值高達31億7,291萬元。其中最大一筆個案，為一名台北市信義、文山區「大地主」名下土地，價值約1.4億元，歷經長達44年，最終確定無人繼承，全數歸國庫。

17小時前

「土城清水」公辦成功簽約！　新北2震損社區招商盼重建

新北市公辦都更案「土城清水」在去（2025）年12月底完成簽約後，新北市日前再公告兩處震損社區「土城延吉街案」、「新店大學城案」也已公告招商，希望能協助社區順利重建，民眾可以早日入住新居。

20小時前

新北啟動頂溪捷運站「策略性更新」　打造永和宜居捷運生活圈

為全面提升永和頂溪捷運站周邊環境品質，新北市政府今年（114年）正式啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」都市計畫變更作業，並已於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年正式展開招商程序，廣邀具實績與願景的優質團隊，共同投入永和核心區都市更新。

21小時前

一度停工惹議　蔡明忠低調赴「高雄之星」上梁

備受矚目的富邦凹子底開發案，近期瘋狂趕工，連夜間都燈火通明，工人不斷趕進度，19日舉行上梁典禮，不開放媒體參加，富邦集團董事長蔡明忠等人低調現身，透露「高雄之星」總樓地板面積達15萬坪，專家透露，該區中古均價去年出現小跌。

21小時前

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重..

開幕不到2年！海線百坪牛排館突..

台北大地主過世44年　1.4億..

美年薪450萬經理定居巴林　住..

新北啟動頂溪捷運站策略性更新　..

他精算買房30年後資產2千萬「..

台北租金太貴！他在淡水租房「每..

20年全國電子撤出板橋地標三角..

昔「生技股王」掏空案未了　大股..

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「買貴叫回重簽」預售案拚了！　..

長虹建設跨城移植保留80歲樟樹..

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見..

獨／曹西平遺產超前部署！　三重..

開幕不到2年！海線百坪牛排館突..

「正光路警察宿舍」樣品屋開箱

台北大地主過世44年　1.4億..

土城、新店2震損社區招商盼重建

新北啟動頂溪捷運站策略性更新　..

一度停工惹議　蔡明忠低調赴「高..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366