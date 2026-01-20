高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

▲1982年開店的「綠豆王甜湯商店」，在地經營超過40年，二代店由於「變價分割共有物」進入法拍，一拍底價5461萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

1982年開店的「綠豆王甜湯商店」，在地經營超過40年，是高雄老字號甜湯，陪伴許多高雄人從小吃到大，近年老店新裝，開了頗具文青感的二代店，兼具懷舊與現代感。近期二代店由於「變價分割共有物」進入法拍，屋主共有22人，一拍2月5日開標，底價5461萬元。

「綠豆王甜湯商店」本店創立於1982年，至今已有44年歷史，主打綠豆湯、薏仁湯等，深受不少在地人喜愛，2022年開設的二代店，位於五福三路，充滿文青風的摩登復古裝潢，一開幕就成為熱門打卡地標。

▲二代店在粉專PO出歇業公告，只營業到2月8日。（圖／翻攝自Facebook／綠豆王甜湯商店）

二代店近期進入法拍市場，拍賣原因為「變價分割共有物」，為地上4樓透天，地坪27.2坪、建坪127坪，底價5461萬元，2月5日進行一拍。根據高雄地方法院公告顯示，屋主共有22位自然人。而二代店也在粉專PO出歇業公告，只營業到2月8日。

根據筆錄顯示，二代店1、2樓有租約，租期自2025年6月6日至2030年6月5日，每月租金3.5萬元、押金7萬元，並有書面租約，3樓以上為債務人居住，且1、2樓不點交。

▲近年周邊成交紀錄僅2024年潤隆建設向京城購買五福三路上440.74坪土地。（圖／記者張雅雲攝）

據查，二代店透天的1/4持分，2022年債務人因「損害賠償」強制執行遭法拍，一拍就引來3組人馬搶標，最後由林姓自然人等合計一共15人，以總價580萬元得標，換算每人取得成本38.66萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰分析：「此案之所以一路進入整棟變價拍賣，關鍵就在於原擁有3/4的共有人，2022年時並未出手承買，才讓外部投資人有機會透過持分整合、推進後續程序。」

透明房訊副總經理陳慧瑜分析，二代店位於五福三路旁邊就是漢神百貨、大立百貨，近年又有亞灣題材，地段相當精華，「近年周邊成交紀錄，僅2024年潤隆建設向京城購買五福三路上440坪土地，總價13億餘元，換算單價297萬元，不過該透天目前整合難，加上面積不大，底價明顯偏高。」

陳慧瑜說：「高雄房市交易熱度尚未明顯回溫，若以實價登錄與市場接受度作為評估基準，底價低於3000萬元，才較有機會吸引自用買盤進場，恐怕要等到四拍，成交機率才會明顯提高。」

▲五福三路店面法拍小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

