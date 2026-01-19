ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

管委會增收入出奇招　建商開咖啡廳幫省管理費

▲▼磐鈺營建,社區咖啡廳,管理費節省,台中建案,生活服務 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近日正式亮相的「neu＆co」咖啡廳就開設在烏日「昕昕裏山」建案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

建築業面對房市景氣跌宕，紛紛談論轉型與跨界的此刻，而磐鈺營建機構近期正式亮相的「neu＆co」咖啡廳，就開設在烏日「昕昕裏山」建案。

位於烏日的「昕昕裏山」共計142戶，屬於中型社區，磐鈺營建機構董事長張立杰說：「現在不少社區導入餐飲服務，但往往光是人力、設備、維護，就耗費大量管理費用。」

張立杰思考：「所以我們採用自主營業的模式，實現對內服務、對外營業的咖啡廳，而店內風格契合建案氛圍，也能把控品質，這個模式也將導入2027年將在中科交屋的『磐鈺雲詠』。」

實際計算，142戶的中型社區，平均每坪管理費約單坪80~100元，以36坪物件計算每月管理費約2880元，若在社區內建置輕食餐廳，管委會除了需要多聘人力支援，加上設備與進貨成本，基本每戶每月管理費需達到4320元才能平衡，每月相差1440元。磐鈺認為，若由建設公司自主經營，或可為住戶省下部分管理費。

近期也有不少物業公司、管委會，出奇招增加社區營收，如某重劃區造鎮個案，將販賣機搬進社區大廳，舉凡飲品、麵包、泡麵應有盡有，不僅讓管委會增加收入，也讓住戶圖個方便。

▲▼磐鈺營建,社區咖啡廳,管理費節省,台中建案,生活服務 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期也有不少物業公司、管委會開始想出奇招增加社區營收。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興說：「管委會額外增加收入的方法包含臨時停車收費、社區網路回饋金（裝設基地台）、屋頂裝設太陽能板、外牆廣告、電梯分眾電視廣告等，都是常見模式。」

回顧磐鈺近年來的布局，在推案有大墩二街「樂樂璵里」，規劃38~45坪，純3房，總銷15億元，未來還有13期大慶段個案規劃中。針對市況，張立杰認為：「差異化的品牌效應將會成為分水嶺，以『昕昕裏山』來說，目前沒有任何一戶在市面上流通，就代表作品有被住戶肯定。」

關鍵字：磐鈺營建社區咖啡廳管理費節省台中建案生活服務

管委會增收入出奇招　建商開咖啡廳幫省管理費

【老婆不嘻嘻】買遊戲當驚喜送老公！沒想到反而失望到快融化QQ

